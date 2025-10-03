Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

A reta final de “Vale Tudo” já começou a agitar o público que acompanha a novela das nove da Globo, que promete ainda surpreender. Depois de capítulos impressionantes que revelaram que Leonardo está vivo, muita coisa ainda deverá acontecer até o encerramento no próximo dia 17 de outubro.

Na última quinta-feira (2/10), as versões do acidente de Leonardo foram reveladas para o público e finalmente Odete Roitman (Débora Bloch) confirmou que foi quem estava dirigindo o veículo. Inclusive, uma briga feia aconteceu no momento da conversa com a família, acabando com a socialite expulsa da mansão por Celina (Malu Galli).

Desaparecimento de Heleninha (3/10)

Depois da briga feia na casa da família Roitman, Celina colocou a irmã para fora de casa ao descobrir as coisas horríveis que ela fez com Leonardo (Guilherme Magon). Heleninha (Paolla Oliveira) ficará horrorizada com a enorme loucura dos últimos dias, terá uma recaída com a bebida e acabará desaparecendo.

Emboscada para Maria de Fátima (4/10)

Maria de Fátima (Bella Campos) está morrendo de medo da possível ameaça de Odete, que está colocando o terror em seus rivais. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a filha de Raquel (Taís Araújo) terá um sério problema e conseguirá fugir de uma emboscada da megera, já que será levada para um galpão abandonado pelo capanga Celso (Álamo Facó).

Morte de Odete Roitman (6/10)

Um dos momentos mais marcantes da história das novelas, a morte de Odete Roitman estará presente no remake da trama escrito por Manuela Dias. A vilã será assassinada no capítulo da próxima segunda-feira (6/10) e, depois disso, o público ficará curioso para descobrir quem foi o autor do crime, que terá uma lista enorme de suspeitos.

Enterro de Odete Roitman (8/10)

Na próxima quarta-feira, o capítulo terá como foco o enterro da empresária e os problemas que surgem após o crime que tirou sua vida. Carla Bittencourt revelou no portal LeoDias que as gravações da cena duraram quase um dia inteiro e reuniram a maior parte do elenco do folhetim das nove.

Suspeito do crime é preso (13/10)

Depois de dias colocando vários nomes do elenco entre os possíveis culpados pela morte da protagonista interpretada por Débora Bloch, uma pessoa acabará sendo presa. As cenas dessas reviravoltas estão sendo guardadas a sete chaves pela equipe de “Vale Tudo”, que quer surpreender o público no final.

Momentos finais (16 e 17/10)

Os dois capítulos finais da novela estão sendo preparados com muitas surpresas para os telespectadores. Inclusive, deverão trazer uma grande reviravolta sobre a morte de Odete Roitman. Também já adiantamos que Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) gravaram uma cena em que são presos ao tentar fugir do país.

O casal também foi visto na cena do crime onde a morte da socialite aconteceu, e isso os colocou como dois dos principais suspeitos. Celina, Heleninha, César (Cauã Reymond), Fátima e alguns outros também serão possíveis responsáveis pelo caso e prometem surpreender.

Em cenas do último capítulo, a filha de Raquel (Taís Araújo) também surgirá trabalhando no balcão de uma padaria, mas uma reviravolta não está descartada para os momentos finais.