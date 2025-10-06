Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo

O remake da novela Vale Tudo reacendeu a clássica pergunta da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? No Acre, diferentes espectadores já têm seus palpites sobre o desfecho, que promete surpreender o público.

A estudante Maria Eduarda acredita que Marco Aurélio pode estar por trás do crime. “Eu acho que Marco Aurélio vai mandar matar ela, né? Como vingança pelas coisas que ela fez com ele.”

Para o comunicador Saimo Martins, o crime pode ser atribuído a Celina. “Olha, como um bom assistidor de novela, eu acho que quem vai matar a Odete vai ser a Celina. Porque a Celina foi humilhada por ela desde o início da novela, é sempre jogada de escanteio, não foi para as viagens que ela queria ir. Então eu acho que a Celina, em meio a tudo isso, pode matar a irmã.”

Já Mariana Moreira aposta em Leonardo. “Eu acho que foi o Leonardo e eu acredito que seja ele porque ele sofreu muito na mão dela e eu ainda tenho a teoria que ele tá mentindo sobre a deficiência dele.”

Na mesma linha, Emely Azevedo também vê em Leonardo o principal suspeito. “Com certeza vai ser o Leonardo, até porque na primeira versão ele não estava vivo, ele foi morto. Então tem um motivo aí por trás e um motivo certo pra ele estar vivo agora. Então com certeza vai ser ele que vai matar a mãe dele, até porque por tanta coisa que ele sofreu, ouvindo coisas e coisas, então com certeza ele tá fingindo sim que tá cadeirante, que tá aleijado, que tá morto… mas ele vai chegar e ela vai se assustar e quando ele, é ele, que vai matar ela.”

Enquanto os fãs especulam, o governador do Acre, Gladson Cameli, reagiu com bom humor ao ser questionado sobre o mistério. “Rapaz, eu não estou acompanhando a Odete Roitman não, isso aí eu estou fora, eu tenho problemas demais aqui. Rapaz, o pessoal está muito noveleiro!”

