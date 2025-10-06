06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo

O capítulo será exibido na noite desta segunda-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O remake da novela Vale Tudo reacendeu a clássica pergunta da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman? No Acre, diferentes espectadores já têm seus palpites sobre o desfecho, que promete surpreender o público.

A vilã da novela terá seu capitulo final desta segunda-feira (6)/Foto: Reprodução

A estudante Maria Eduarda acredita que Marco Aurélio pode estar por trás do crime. “Eu acho que Marco Aurélio vai mandar matar ela, né? Como vingança pelas coisas que ela fez com ele.”

Para o comunicador Saimo Martins, o crime pode ser atribuído a Celina. “Olha, como um bom assistidor de novela, eu acho que quem vai matar a Odete vai ser a Celina. Porque a Celina foi humilhada por ela desde o início da novela, é sempre jogada de escanteio, não foi para as viagens que ela queria ir. Então eu acho que a Celina, em meio a tudo isso, pode matar a irmã.”

Já Mariana Moreira aposta em Leonardo. “Eu acho que foi o Leonardo e eu acredito que seja ele porque ele sofreu muito na mão dela e eu ainda tenho a teoria que ele tá mentindo sobre a deficiência dele.”

Na mesma linha, Emely Azevedo também vê em Leonardo o principal suspeito. “Com certeza vai ser o Leonardo, até porque na primeira versão ele não estava vivo, ele foi morto. Então tem um motivo aí por trás e um motivo certo pra ele estar vivo agora. Então com certeza vai ser ele que vai matar a mãe dele, até porque por tanta coisa que ele sofreu, ouvindo coisas e coisas, então com certeza ele tá fingindo sim que tá cadeirante, que tá aleijado, que tá morto… mas ele vai chegar e ela vai se assustar e quando ele, é ele, que vai matar ela.”

Enquanto os fãs especulam, o governador do Acre, Gladson Cameli, reagiu com bom humor ao ser questionado sobre o mistério. “Rapaz, eu não estou acompanhando a Odete Roitman não, isso aí eu estou fora, eu tenho problemas demais aqui. Rapaz, o pessoal está muito noveleiro!”

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost