“Quem matou Odete Roitman”, Corinthians faz ação contra o feminicídio

O Corinthians encara o Santos nesta quarta-feira (15/10), às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Vila Belmiro. Antes da bola rolar, o Timão preparou uma ação para a luta contra o feminicídio.
Durante a semana, a novela “Vale Tudo” revelará quem matou a personagem Odete Roitman. O Corinthians usou a dúvida que intriga os espectadores para trazer outra pergunta: Quem matou Maria? Quem matou Joana? Quem matou Paula. Os questionamentos estarão estampados nas camisetas dos jogadores do Timão durante o duelo.
O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só em 2024, foram 1.492 mulheres mortas — uma média de quatro por dia.
Central de atendimento à mulher: 180