15/10/2025
“Quem matou Odete Roitman”, Corinthians faz ação contra o feminicídio

Escrito por Metrópoles
O Corinthians encara o Santos nesta quarta-feira (15/10), às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Vila Belmiro. Antes da bola rolar, o Timão preparou uma ação para a luta contra o feminicídio.

Leia também

Durante a semana, a novela “Vale Tudo” revelará quem matou a personagem Odete Roitman. O Corinthians usou a dúvida que intriga os espectadores para trazer outra pergunta: Quem matou Maria? Quem matou Joana? Quem matou Paula. Os questionamentos estarão estampados nas camisetas dos jogadores do Timão durante o duelo.

O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só em 2024, foram 1.492 mulheres mortas — uma média de quatro por dia.

Central de atendimento à mulher: 180

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

