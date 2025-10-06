Quem matou Odete Roitman? Enquete revela opinião do público

Vale Tudo entra na reta final nesta segunda-feira (6/10) e um último mistério movimentará a trama da novela: Quem matou Odete Roitman. Interpretada por Débora Bloch, a personagem vai morrer no capítulo desta segunda mas a revelação de quem é o assassino será apenas mais para o fim da novela.
Nas redes sociais, muitos já começaram a fazer bolão sobre quem será o assassino da vilã e questionamentos sobre as motivações de cada um também estão em debate.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo
Globo/ Divulgação2 de 6
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo
Globo/ Fábio Rocha3 de 6
A atriz Taís Araújo
Reprodução/Internet.4 de 6
Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo
5 de 6
Manuela Dias e Taís Araújo.
Reprodução/Internet.6 de 6
Leonardo em Vale Tudo
Reprodução/Globo
Segundo a escritora da novela, Manuela Dias, cinco personagens são suspeitos de ter cometido o crime: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).
Apesar das opções da autora, a enquete do UOL aponta que o público tem outro favorito para matar a vilã: Raquel (Taís Araújo). Às 14h30 desta segunda-feira (6/10), a personagem aparecia em primeiro lugar no ranking da enquete com 17,38% dos votos a favor dela ser a assassina de Odete Roitman.
Leia também
-
Taís Araújo chora ao vivo em relato sobre Vale Tudo: “Me emociono”
-
Que horas começa episódio decisivo de Vale Tudo nesta segunda (6/10)
-
Como será o explosivo episódio de Vale Tudo desta segunda-feira (6/10)
-
Por que Cauã Reymond faltou a mais uma festa do elenco de Vale Tudo
O top três estava composto ainda por Leonardo (Guilherme Magon), com 17,01% e Celina, com 13,2%. Ainda entre os mais votados aparecia a opção “Outro personagem” em quarto lugar com 12,76% dos votos e Maria de Fátima (Bella Campos) em quinto com 9,38%.