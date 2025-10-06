Quem matou Odete Roitman? Enquete revela opinião do público

Vale Tudo entra na reta final nesta segunda-feira (6/10) e um último mistério movimentará a trama da novela: Quem matou Odete Roitman. Interpretada por Débora Bloch, a personagem vai morrer no capítulo desta segunda mas a revelação de quem é o assassino será apenas mais para o fim da novela.

Nas redes sociais, muitos já começaram a fazer bolão sobre quem será o assassino da vilã e questionamentos sobre as motivações de cada um também estão em debate.

Segundo a escritora da novela, Manuela Dias, cinco personagens são suspeitos de ter cometido o crime: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Apesar das opções da autora, a enquete do UOL aponta que o público tem outro favorito para matar a vilã: Raquel (Taís Araújo). Às 14h30 desta segunda-feira (6/10), a personagem aparecia em primeiro lugar no ranking da enquete com 17,38% dos votos a favor dela ser a assassina de Odete Roitman.

O top três estava composto ainda por Leonardo (Guilherme Magon), com 17,01% e Celina, com 13,2%. Ainda entre os mais votados aparecia a opção “Outro personagem” em quarto lugar com 12,76% dos votos e Maria de Fátima (Bella Campos) em quinto com 9,38%.