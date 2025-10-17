Quem matou Odete Roitman? Equipe do portal LeoDias opina sobre o assassinato da vilã

A equipe do portal LeoDias entrou na onda das teorias e palpites de quem matou Odete Roitman [Débora Bloch], a vilã do remake de “Vale Tudo”. Cada um deu sua opinião e agora, horas antes de a autora Manoela Dias revelar um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira, o público vai saber o que cada um acha que aconteceu na noite do crime no Copacabana Palace, localizado em Copacabana, Rio de Janeiro.

As teorias se dividem entre Marco Aurélio, Nise, Maria de Fátima e Celina. Também há suspeitas de que a vilã teria forjado a morte. Veja as opiniões:

Carla Bittencourt

“Eu acho que a Odete forjou a morte dela. Só isso vai salvar esse final tenebroso. Não quero acreditar que a autora [Manoela Dias] vai decidir por um dos cinco suspeitos ‘oficiais’. Mas também não consigo imaginar outra pessoa matando a Odete… se eu tiver que apostar em alguém, acho que a Leila pode ter atirado ou o Eugênio, mas como não tem imagens deles entrando no quarto prefiro acreditar que ela está viva mesmo!”

Henrique Carlos

“Minha aposta sobre a misteriosa morte de Odete Roitman é que a vilã está viva e contou com a ajuda do Freitas [Luís Lobianco] e da Consuelo [Belize Pombal] para forjar o crime. Os dois estiveram muito próximos dela na reta final e o gritinho do Freitas no momento do tiro ficou bastante claro.”

Karol Gomes

“Acho que é o Marco Aurélio [Alexandre Nero] com a Leila [Carolina Dieckmann], apesar de a autora afirmar que é diferente da primeira versão.”

Katharine Alves

“Apesar de as suspeitas apontarem para cinco personagens: Leila, Marco Aurélio, Heleninha [Paolla Oliviera], Celina [Malu Galli] e César [Cauã Reymond], acredito que a autora de ‘Vale Tudo’, Manuela Dias, vai surpreender o público no momento de desvendar a identidade do assassino de Odete Roitman. Minha aposta fica para Nise, personagem de Teca Pereira. Seria um ‘barato’ descobrir que ela, na realidade, está viva e voltou para se vingar pela morte da neta, Ana Clara.”

Letícia Campos

“Acho que a Maria de Fátima matou, porque prefiro acreditar que ela [a autora] vai fazer algo mais elaborado do que ter colocado o Marco Aurélio e por onde o tiro acertou na Odete.”

Luiz Henrique Oliveira

“Eu acho que ela não morreu, mas, se tiver morrido, foi o César.”

Mariana Lima

“Quem matou a Odete foi a Nise para vingar a morte da neta, Ana Clara [Samantha Jones]. Ninguém nunca nem viu o corpo da Nise, e ela seria capaz, já que quis matar o marido, mas ele correu e acabou sendo morto no acidente que deixou o Leonardo [Guilherme Magon] doente e também para vingar a rejeição de Odete para com o filho. No dia do crime, Olavo [Ricardo Teodoro] afirmou ter ficado preso no elevador com uma senhora, que seria a Nise. Acredito que ela entrou depois que o Marco Aurélio deu um tiro, que não acertou Odete, e que não foi ouvido no prédio devido ao silenciador. Acho que a autora indicou os cinco suspeitos apenas para desviar a atenção do público para eles não considerarem outras possibilidades.”

“Maria de Fátima [Bella Campos] seria incapaz de tirar a vida de alguém, já que ficou apavorada ao ver o corpo de Ana Clara. Celina e Helena não foram; seria muito óbvio e deixaria o final a desejar. Marco Aurélio também não foi, assim como César, que é um medroso. Também pensei na possibilidade de ela estar forjando a morte e, no final, daria uma banana para o Brasil em algum iate pelo mundo afora, mas não, para isso ela deveria estar com César, quem declarou amar, acho que ela não fugiria com um amante e nem César estaria nisso com ela, porque ele estava com medo de ser a próxima vítima da mulher. Acho que Nise ser a assassina deixaria o final ok.”

Thaíse Ramos

“Quem matou Odete Roitman foi a tia Celina. Pensa comigo. Celina é calma demais. Educada, amorosa, sempre pronta para ouvir todo mundo — o tipo de pessoa que ninguém suspeita. Mas é justamente esse tipo que, quando explode, vai até o fim. Odete Roitman humilha, manipula, destrói quem cruza o caminho dela. E Celina viu gente que ela mais ama sendo pisada. Dá para imaginar o limite emocional sendo ultrapassado aí. Naquele instante, a mulher doce deu lugar a alguém cansada de engolir injustiças, de ver o mal vencendo. Para mim, foi impulso, desabafo, um basta.”

E você, quem imagina que seja o assassino da bilionária?