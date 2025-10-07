“Quem matou Odete Roitman?” PCERJ transforma mistério em alerta real

Por meio de um vídeo publicado nas redes, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) usou o maior mistério atual da teledramaturgia para alertar seus seguidores sobre o porte ilegal de armas.

A corporação está produzindo uma série de conteúdos sobre armamento ilegal e inseriu a cena da morte de Odete Roitman no anúncio do segundo episódio do conteúdo para impulsionar o alcance da mensagem.

O primeiro episódio foi publicado na última sexta-feira (3/10) e contou com uma entrevista com o delegado Vinicius Domingos, que está à frente da Coordenadoria de Fiscalização em Armas e Explosivos (CFAE), que explicou como as armas chegam às mãos dos criminosos do Rio.

No segundo episódio, que será publicado nesta sexta (10/10), a corporação vai mostrar como a PCERJ enfrenta o tráfico e o comércio ilegal de armas todos os dias.

Veja: