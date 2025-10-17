17/10/2025
Quem matou Odete Roitman? “Plot twist” não empolga e público detona

O episódio final de Vale Tudo e a revelação sobre quem matou Odete Roitman não empolgaram o público. Na cena decisiva, Marco Aurélio acredita ter sido o responsável pelo crime. O personagem de Alexandre Nero tem um flash back em que lembra a noite do crime e as circunstâncias em que atirou na ex-sogra.

Em seguida, a autora revela que Odete sobreviveu com a ajuda de Freitas — sem explicar claramente como isso aconteceu. A falta de detalhes e de uma virada mais elaborada decepcionou quem esperava um desfecho impactante.

No X (antigo Twitter), o público não poupou críticas ao desfecho. “Espero nunca mais assistir uma novela da Manuela Dias”, escreveu uma usuária.

“Achei um dos piores últimos capítulos de uma novela, gostei que a Odete tá viva, mas fora isso, tudo muito ruim, mal feito e sem emoção. Quero a Manuela Dias na cadeia“, brincou mais uma.

Outro detonou: “Meu Deus, Manuela Dias, você é a pior autora que já pisou na face da Terra. Colocou o Marco Aurélio pra matar a velha e chocando um total de 0 pessoas”.

Houve também quem ironizasse o destino de Heleninha: “Primeiro achava que matou o irmão, agora vai achar que matou a mãe pelo resto da vida”.

