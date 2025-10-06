Quem matou Odete Roitman? Saiba quem são os principais suspeitos do crime

06/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O telespectador de “Vale Tudo” assistirá, nesta segunda-feira (6/10), à cena mais aguardada e enigmática do remake: o assassinato da vilã Odete Roitman (Débora Bloch). Com a trama entrando em sua penúltima semana, já que o capítulo final está previsto para 17 de outubro, a pergunta “quem matou Odete Roitman?” volta a dominar os noveleiros de plantão.

Na noite do último domingo (5/10), a autora Manuela Dias foi entrevistada pelo “Fantástico” e explicou detalhes sobre esse momento marcante. A novelista disse que foram gravados dez finais diferentes, e isso faz parte da estratégia ousada para manter o sigilo até o dia da revelação.

Reprodução / Globo
Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo”Reprodução / Globo
Reprodução/GloboPlay
Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”Reprodução/GloboPlay
Reprodução/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Reprodução/Globo
Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Divulgação/TV Globo
Celina (Malu Galli) consegue impedir tragédia com maionese contaminadaDivulgação/TV Globo
Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo

A escritora revelou que há cinco principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Justamente por isso, nem mesmo os atores sabem qual será a versão definitiva que irá ao ar nesse momento especial da novela.

Apenas Manuela e o diretor da trama, Paulinho Silvestrini, têm conhecimento sobre a identidade do verdadeiro assassino. Ao comentar sobre a gravação da cena, a autora confessou ter sentido um apego pela personagem interpretada por Débora Bloch, dizendo que “deu dó” registrar o desfecho da vilã.

