08/10/2025
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Quem matou Odete? Web analisa cenas e reúne “pistas” para descobrir

O mistério que domina os últimos capítulos de Vale Tudo continua: quem foi o responsável pelo assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch)? O episódio que revelou a morte da vilã foi ao ar na última segunda-feira (6/10), mas a identidade do autor do crime segue envolta em segredos.

Leia também

Enquanto a trama não dá respostas, internautas atentos analisam cada detalhe da cena em busca de pistas que possam apontar o culpado.

Confira as “pistas”:

Nice viva?

Olavo (Ricardo Theodoro), aliado de César, seria o responsável direto pelo atentado. No entanto, ele acabou preso no elevador com uma senhora, impedindo que o plano fosse concluído. A referência levantou especulações sobre Nice (Teca Pereira), já que alguns fãs acreditam que a personagem possa estar viva.

Tiros na parede

Na sequência do crime, é possível notar disparos na parede, sugerindo que outras tentativas de matar Odete podem ter acontecido antes. Entre os cinco suspeitos mais comentados estão Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Para muitos fãs, o assassino seria o terceiro a tentar a execução da vilã.

Diálogos suspeitos com funcionários

Em seu último dia na empresa de aviação TCA, Odete conversa com Consuelo (Belize Pombal) e pede que ela cuide de algumas questões sem revelar detalhes. Já com Freitas (Luis Lobianco), a vilã tem um diálogo em que recebe a promessa de apoio em qualquer situação. Nas redes, os espectadores levantam a hipótese de que esses personagens teriam ajudado a megera a encenar a própria morte.

Marco Aurélio se safou?

Marco Aurélio, acompanhado de Leila (Carolina Dieckmann), se hospeda no Copacabana Palace com a intenção de matar Odete, levando com ele um revólver com silenciador. No entanto, o que se vê nas cenas contradiz seus planos, já que o tiro que matou a vilã fez barulho, o que afasta o canalha da lista de suspeitos.

