Quem são os influencers citados em esquema milionário de rifas ilegais

Uma reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo nesse domingo (5/10), revelou detalhes sobre um esquema de rifas e sorteios ilegais que movimentou mais de R$ 33 milhões em Maceió (AL).

No centro das investigações estão Kel Ferreti, ex-policial militar e autointitulado “empreendedor digital”, e os influenciadores Laís Oliveira e Eduardo Veloso, que juntos somam mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Kel Ferreti apontado como líder do esquema

Segundo o jornalístico, o grupo utilizava rifas e jogos de azar para aplicar golpes em milhares de pessoas. À frente do esquema, Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti, de 40 anos, ostentava um estilo de vida de luxo — com carros importados, viagens internacionais e imóveis de alto padrão — que, de acordo com o Ministério Público de Alagoas (MP-AL), seria sustentado por atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, a organização comandada por Ferreti manipulava resultados de sorteios e rifas online. “O que não é legalizado, por exemplo, ainda continuam apostas em bets chinesas, bets coreanas. Este tipo de jogo não há nenhum tipo de controle”, afirmou Cyro Blatter, promotor e coordenador do Gaesf, ao Fantástico.

Laís Oliveira apontada como peça-chave

A influenciadora Laís Oliveira, que possui mais de cinco milhões de seguidores, foi apontada como uma das principais peças do grupo, atuando além da simples divulgação dos sorteios.

Entre janeiro e abril de 2024, ela teria recebido quase R$ 1 milhão de uma empresa ligada a Kel Ferreti. Seu marido, Eduardo Veloso, também influenciador, teria faturado cerca de R$ 456 mil no mesmo período.

Em dezembro do ano passado, Laís e Eduardo foram presos em Fortaleza, durante a Operação Trapaça, deflagrada pelo Ministério Público. O casal foi liberado dias depois.

Em nota, a defesa declarou que os dois “atuam como influenciadores digitais” e que sua participação “se restringiu à prestação de serviços de publicidade”, negando acesso aos áudios citados na investigação.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Kel Ferreti.

Reprodução/Instagram. 2 de 11

Kel Ferreti.

Reprodução/Instagram. 3 de 11

Kel Ferreti.

4 de 11

Laís Oliveira

Reprodução/Instagram. 5 de 11

Laís Oliveira

Reprodução/Instagram. 6 de 11

Laís Oliveira

Reprodução/Instagram. 7 de 11

Laís Oliveira

Reprodução/Instagram. 8 de 11

Eduardo Veloso.

Reprodução/Instagram. 9 de 11

Eduardo Veloso.

Reprodução/Instagram. 10 de 11

Laís Oliveira e Eduaardo Veloso.

Reprodução/Instagram. 11 de 11

Laís Oliveira e Eduaardo Veloso.

Reprodução/Instagram.

Ferreti acusado de mais crimes

No mesmo mês, Ferreti também foi preso em Maceió, onde os agentes apreenderam joias, celulares e R$ 20 mil em espécie. A operação expôs ainda o histórico criminal do ex-PM, que havia sido expulso da corporação em 2023 após violar a lei eleitoral ao divulgar o próprio voto nas redes sociais.

Além disso, o influenciador foi condenado por estupro em duas instâncias — o crime teria ocorrido em junho do ano passado contra uma das vítimas do esquema de rifas. Inicialmente condenado a dez anos de prisão, Ferreti teve a pena reduzida para oito e passou a cumprir o restante em regime domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

Hoje, o ex-policial está autorizado a circular livremente por bares, restaurantes e praias de Maceió, devendo apenas manter distância de 500 metros da vítima.

Em nota, a defesa de Kel Ferreti afirmou que ele “não é dono de nenhuma plataforma de apostas” e que sua atuação “se limita à divulgação e publicidade”. Sobre o caso de estupro, ele nega as acusações e pretende recorrer da decisão.