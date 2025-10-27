Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes, influencers alvejados

Vittor Fernando e Gabriel Fuentes foram alvejados durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Quem são Vittor Fernando e Gabriel Fuentes?

Vittor acumula mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. O jovem, de 27 anos, ficou conhecido por suas esquetes humorísticas no TikTok. Já Gabriel Fuentes, influenciador e ator, é conhecido por seus papéis em Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e em Nos Tempos do Imperador (2021). Ele tem 28 anos.

Os dois são um casal. Ele assumiram o namoro no começo deste ano.

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando

Influenciador Vittor Fernando

Influenciador Vittor Fernando

Influenciador Vittor Fernando

Vittor Fernando

Polêmica com Fofão

A última aparição pública do casal foi no Baile de Halloween da Sephora, no dia 18 de outubro, em São Paulo. Na ocasião, Vittor chegou a viver uma polêmica depois de se fantasiar de Fofão. Em um vídeo, ele explicou que foi ameaçado de processo pelos familiares de Orival Pessini, criador e intérprete original do personagem, e chegou a deletar os registros com a roupa.

“Fiz muita pesquisa, tanto sobre o personagem como sobre quem interpretou o personagem, um ator genial, e também sobre os direitos autorais, porque eu sabia que era um personagem brasileiro e que provavelmente alguém teria esses direitos. Entendendo isso, eu não usei o personagem pra nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia”, afirmou.

“Comecei a receber várias mensagens na DM, no e-mail… Meus empresários também começaram a receber várias mensagens. Os profissionais que trabalharam comigo desenvolvendo essa fantasia também receberam inúmeras mensagens com ameaça de processo, dizendo que, se não retirasse o conteúdo, a gente seria processado e tudo mais. Teve postagens também, que depois apagaram, mas chegaram a postar falando sobre o assunto”, falou.

O influenciador pontuou que optou por deletar os registros para não ter que ficar se desgastando em relação ao assunto. “Dito isso, eu poderia simplesmente dizer ‘não, não vou apagar’, porque eu não cometi nenhum crime. Existe também a liberdade de você poder se fantasiar de qualquer coisa que quiser. Eu seria processado e não necessariamente perderia esse processo, mas eu não quero ter que ficar me desgastando com isso”, esclareceu.

Polícia fala em “tentativa de homicídio”

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Vittor Fernando e Gabriel Fuentes pararam em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem se aproximou e efetuou diversos disparos contra o carro em que estavam.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz.

Leia a nota completa:

“Dois homens, de 30 e 31 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas pararam em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estavam.

Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos homens foi atingido de raspão e o outro teve um ferimento na perna.

Mesmo com o carro danificado, as vítimas conseguiram dirigir até o posto, na Via Dutra, onde pediram socorro a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro municipal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia”.

Assessoria se manifesta

A assessoria de Vittor Fernando e Gabriel Fuentes também se manifestou. Em um texto publicado nas redes sociais, a equipe dos influenciadores informou que eles “receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico”.

“Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão”, dizia o texto.