“Quem se sente insegura quer chamar a atenção”, diz Maíra sobre mudança de estilo

Em entrevista exclusiva com Leo Dias, Maíra Cardi revelou que se analisou profundamente e decidiu mudar seu estilo ao se perceber como uma mulher mais segura de si. “Eu posso ser elegante sem ter um decote, mas é uma decisão minha”, avaliou.

A empresária confirmou que seu guarda-roupa passou por uma transformação total. “Mudou tudo. Mudou tudo porque primeiro que a idade, hoje eu me porto como uma empresária, eu sou uma mulher mais velha, eu me sinto bem mais elegante, com roupas mais elegantes”, explicou.

Logo depois, Maíra relacionou suas escolhas de moda do passado com a insegurança, um tema que aborda em seu livro. “Quando eu estava insegura, eu colocava um decote, eu colocava um batom vermelho, porque quando a gente tá insegura, a gente quer chamar atenção. E é inconsciente”, disse, citando que a necessidade de ser vista se intensificava após ser traída. “Você se sente rejeitada, então você inconscientemente provoca para ser vista.”

Com o casamento com Thiago Nigro e uma reavaliação de suas prioridades, a influenciadora mudou o foco. “Eu vim pensando: ‘Eu quero chamar atenção de outros homens que não sejam meu? Para quê? Eu quero que esses outros homens me desejem, eu vou sair com esses outros homens? Não. Então eu não quero chamar atenção. Então quero chamar atenção do meu [marido]’.”

A decisão de cobrir o corpo vai além da discrição. Maíra Cardi não quer atrair o que ela chama de “energia do desejo sexual”, que considera “muito pesada” espiritualmente. Além disso, a empresária ponderou o impacto que sua exposição poderia ter em outras mulheres.

“Eu me expor, às vezes, para outras mulheres que gostariam de ter o corpo igual ao meu, mas elas não têm, também é ruim, porque eu vou causar uma frustração nelas, uma inveja, talvez”, raciocinou. A conclusão foi que seu estilo deve focar em causar “um sentimento de alegria nas pessoas”, e não desconforto ou desejo alheio, sendo uma decisão que “não faz sentido para o que eu quero, para o que eu tenho hoje para minha vida.”