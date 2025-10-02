Queridinho de Xuxa e Anitta, sexo anal fica melhor com estas posições

Embora ainda seja cercado de tabus, o sexo anal passa, dia após dia, a entrar cada vez mais na rotina das pessoas. Não são raros os casos de famosos que se dizem amantes da prática, como a apresentadora Xuxa e a cantora Anitta, para citar alguns exemplos. Uma pesquisa realizada no Brasil, detalhada na Pouca Vergonha, até mostrou que ele é o preferido dos brasileiros na transa.

No entanto, antes de começar o sexo “pelo bumbum”, é importante que o passivo (também conhecido como receptor) se sinta relaxado e superexcitado. É uma boa ideia começar com a masturbação anal antes da penetração com um pênis ou vibrador, para ajudar na hora da penetração.

Por outro lado, se você for ativo (também conhecido como doador), experimente fazer sexo oral, lamber o ânus ou usar um pequeno plug anal para iniciantes com seu parceiro. Isso vai deixar o movimento de “entrar e sair” do pênis ou do toy mais gostoso e natural, facilitando o prazer e o orgasmo.

Anal só com proteção!

Não importa o tipo de sexo que você esteja praticando ou o quão experiente você seja, explorar novas “modalidades” com segurança manterá sua vida sexual renovada e cheia de prazer. Vale lembrar, é claro, que todo tipo de sexo deve ser feito com proteção, ou seja, com uso de camisinha.

Abaixo, a coluna revela posições que, sem dúvida, deixaram sua experiência mais gostosa. Confira!

Posição de lado

Posição do travesseiro

Posição da colher inclinada

Sobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos

Para usar o sofá e fazer um “de quatro” diferente

O braço do sofá serve para deixar a penetração mais profunda

Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra

A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando

Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

De ladinho

Flexão invertida: se a força no core estiver em dia, a flexão invertida é a opção perfeita para deixar a penetração mais divertida

Na sentada de costas, além de toda a liberdade, ainda é possível ganhar aquele cheiro no cangote

Que tal apimentar o papai e mamãe? Em vez de ficar com as pernas esticadas, é só dar uma “chave” em volta do quadril de quem está por cima, deixando tudo ainda mais intenso

Apoiado(a) em algum local mais alto, como a cama ou o sofá, basta entrelaçar as pernas em volta do quadril da parceria. Aqui, além da penetração, as mãos de quem está em pé ficam livres para vários tipos de estímulos

Posição da borboleta

Aqui uma pessoa senta por cima da outra, de frente para ela e a abraçando com as pernas. Quem fica por cima controla a penetração, e a posição ainda permite beijos e trocas de carícias

“Aqui, além de possibilitar que quem está por cima controle a penetração, possibilita outras carícias por conta das mãos livres”

