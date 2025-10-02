Queridinho de Xuxa e Anitta, sexo anal fica melhor com estas posições

Embora ainda seja cercado de tabus, o sexo anal passa, dia após dia, a entrar cada vez mais na rotina das pessoas. Não são raros os casos de famosos que se dizem amantes da prática, como a apresentadora Xuxa e a cantora Anitta, para citar alguns exemplos. Uma pesquisa realizada no Brasil, detalhada na Pouca Vergonha, até mostrou que ele é o preferido dos brasileiros na transa.
No entanto, antes de começar o sexo “pelo bumbum”, é importante que o passivo (também conhecido como receptor) se sinta relaxado e superexcitado. É uma boa ideia começar com a masturbação anal antes da penetração com um pênis ou vibrador, para ajudar na hora da penetração.
Por outro lado, se você for ativo (também conhecido como doador), experimente fazer sexo oral, lamber o ânus ou usar um pequeno plug anal para iniciantes com seu parceiro. Isso vai deixar o movimento de “entrar e sair” do pênis ou do toy mais gostoso e natural, facilitando o prazer e o orgasmo.
Anal só com proteção!
Não importa o tipo de sexo que você esteja praticando ou o quão experiente você seja, explorar novas “modalidades” com segurança manterá sua vida sexual renovada e cheia de prazer. Vale lembrar, é claro, que todo tipo de sexo deve ser feito com proteção, ou seja, com uso de camisinha.
Abaixo, a coluna revela posições que, sem dúvida, deixaram sua experiência mais gostosa. Confira!
21 imagensFechar modal.1 de 21
Metrópoles 2 de 21
Posição de lado
Arte/Metrópoles3 de 21
Posição do travesseiro
Arte/Metrópoles4 de 21
Posição da colher inclinada
Arte/Metrópoles5 de 21
Sobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos
Arte Metrópoles6 de 21
Para usar o sofá e fazer um “de quatro” diferente
Arte Metrópoles7 de 21
O braço do sofá serve para deixar a penetração mais profunda
Arte Metropóles8 de 21
Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra
Arte Metrópoles9 de 21
A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando
Arte/Metrópoles10 de 21
Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente
Arte/Metrópoles11 de 21
Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente
Arte/Metrópoles12 de 21
Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois
Arte/Metrópoles13 de 21
De ladinho
Arte/Metrópoles14 de 21
Flexão invertida: se a força no core estiver em dia, a flexão invertida é a opção perfeita para deixar a penetração mais divertida
Arte/Metrópoles15 de 21
Na sentada de costas, além de toda a liberdade, ainda é possível ganhar aquele cheiro no cangote
Arte/Metrópoles16 de 21
Que tal apimentar o papai e mamãe? Em vez de ficar com as pernas esticadas, é só dar uma “chave” em volta do quadril de quem está por cima, deixando tudo ainda mais intenso
Foto: Arte/Metrópoles17 de 21
Apoiado(a) em algum local mais alto, como a cama ou o sofá, basta entrelaçar as pernas em volta do quadril da parceria. Aqui, além da penetração, as mãos de quem está em pé ficam livres para vários tipos de estímulos
Foto: Arte/Metrópoles18 de 21
Reprodução/Instagram19 de 21
Posição da borboleta
Alto Astral/Reprodução20 de 21
Aqui uma pessoa senta por cima da outra, de frente para ela e a abraçando com as pernas. Quem fica por cima controla a penetração, e a posição ainda permite beijos e trocas de carícias
Foto: Reprodução/Tão Feminino21 de 21
“Aqui, além de possibilitar que quem está por cima controle a penetração, possibilita outras carícias por conta das mãos livres”
Arte Metrópoles