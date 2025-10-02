02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Queridinho de Xuxa e Anitta, sexo anal fica melhor com estas posições

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
queridinho-de-xuxa-e-anitta,-sexo-anal-fica-melhor-com-estas-posicoes

Embora ainda seja cercado de tabus, o sexo anal passa, dia após dia, a entrar cada vez mais na rotina das pessoas. Não são raros os casos de famosos que se dizem amantes da prática, como a apresentadora Xuxa e a cantora Anitta, para citar alguns exemplos. Uma pesquisa realizada no Brasil, detalhada na Pouca Vergonha, até mostrou que ele é o preferido dos brasileiros na transa.

No entanto, antes de começar o sexo “pelo bumbum”, é importante que o passivo (também conhecido como receptor) se sinta relaxado e superexcitado. É uma boa ideia começar com a masturbação anal antes da penetração com um pênis ou vibrador, para ajudar na hora da penetração.

Leia também

Por outro lado, se você for ativo (também conhecido como doador), experimente fazer sexo oral, lamber o ânus ou usar um pequeno plug anal para iniciantes com seu parceiro. Isso vai deixar o movimento de “entrar e sair” do pênis ou do toy mais gostoso e natural, facilitando o prazer e o orgasmo.

Anal só com proteção!

Não importa o tipo de sexo que você esteja praticando ou o quão experiente você seja, explorar novas “modalidades” com segurança manterá sua vida sexual renovada e cheia de prazer. Vale lembrar, é claro, que todo tipo de sexo deve ser feito com proteção, ou seja, com uso de camisinha.

Abaixo, a coluna revela posições que, sem dúvida, deixaram sua experiência mais gostosa. Confira!

21 imagensPosição de lado Posição do travesseiroPosição da colher inclinadaSobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos Para usar o sofá e fazer um "de quatro" diferente Fechar modal.1 de 21

Metrópoles 2 de 21

Posição de lado

Arte/Metrópoles3 de 21

Posição do travesseiro

Arte/Metrópoles4 de 21

Posição da colher inclinada

Arte/Metrópoles5 de 21

Sobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos

Arte Metrópoles6 de 21

Para usar o sofá e fazer um “de quatro” diferente

Arte Metrópoles7 de 21

O braço do sofá serve para deixar a penetração mais profunda

Arte Metropóles8 de 21

Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra

Arte Metrópoles9 de 21

A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando

Arte/Metrópoles10 de 21

Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente

Arte/Metrópoles11 de 21

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Arte/Metrópoles12 de 21

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

Arte/Metrópoles13 de 21

De ladinho

Arte/Metrópoles14 de 21

Flexão invertida: se a força no core estiver em dia, a flexão invertida é a opção perfeita para deixar a penetração mais divertida

Arte/Metrópoles15 de 21

Na sentada de costas, além de toda a liberdade, ainda é possível ganhar aquele cheiro no cangote

Arte/Metrópoles16 de 21

Que tal apimentar o papai e mamãe? Em vez de ficar com as pernas esticadas, é só dar uma “chave” em volta do quadril de quem está por cima, deixando tudo ainda mais intenso

Foto: Arte/Metrópoles17 de 21

Apoiado(a) em algum local mais alto, como a cama ou o sofá, basta entrelaçar as pernas em volta do quadril da parceria. Aqui, além da penetração, as mãos de quem está em pé ficam livres para vários tipos de estímulos

Foto: Arte/Metrópoles18 de 21

Reprodução/Instagram19 de 21

Posição da borboleta

Alto Astral/Reprodução20 de 21

Aqui uma pessoa senta por cima da outra, de frente para ela e a abraçando com as pernas. Quem fica por cima controla a penetração, e a posição ainda permite beijos e trocas de carícias

Foto: Reprodução/Tão Feminino21 de 21

“Aqui, além de possibilitar que quem está por cima controle a penetração, possibilita outras carícias por conta das mãos livres”

Arte Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost