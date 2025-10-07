“Quero casar este ano e ter filhos logo”, revela a empresária Franciny Ehlke

07/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
No novo episódio do podcast “Elas que Assinam”, disponível no YouTube nesta terça-feira (7/10) apresentado por Karla e Juliana Felmanas, a influenciadora Franciny Ehlke abriu o coração sobre uma das fases mais intensas de sua vida. A empresária, à frente de uma das principais marcas de beleza do país, compartilhou os bastidores do casamento com Tony Maleh, noivo desde fevereiro, e revela o desejo de viver a maternidade em breve.

“Estamos fazendo tudo para ontem! Quero casar este ano e ter filhos logo. Meu noivo já tem um filho e quer muito que ele tenha um irmão próximo. Mas primeiro quero casar, nem sei se vai dar tempo de fazer o vestido”, brinca Franciny.

Além do casamento, ela também falou sobre o desafio de conciliar sua rotina agitada como empreendedora, influenciadora e mulher. No episódio, Franciny mostrou um olhar mais maduro e equilibrado sobre a carreira e a vida pessoal, destacando como tem administrado o crescimento da sua marca e os planos de uma nova fase pessoal e profissional.

