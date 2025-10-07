07/10/2025
“Quero ouvir e trocar ideias”: Fogaça fala sobre o Metrópoles Talks

Conhecido por sua autenticidade dentro e fora da cozinha, Henrique Fogaça está animado para um momento de conexão com o público. Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o chef e jurado do MasterChef Brasil fez questão de reforçar o convite para o próximo encontro.

“Quero convidar todo mundo pra chegar junto no Metrópoles Talks, no dia 28 de outubro, em São Paulo. Vai ser um encontro com muita troca de ideias, de histórias e de experiências reais, sem filtro”, antecipou o chef.

Compre seu ingresso aqui

Durante a entrevista, o apresentador adiantou que pretende compartilhar momentos marcantes da sua trajetória, desde os altos e baixos da vida pessoal até os aprendizados na gastronomia e no empreendedorismo. “Eu vou estar lá falando da minha trajetória, dos altos e baixos, de como é viver sem receita pronta e se reinventar sempre”, destacou.

Mas Fogaça deixou claro que não será apenas uma palestra. Para ele, a força do evento está na troca com o público. “Mais do que falar, quero ouvir também, porque acredito muito nessa conexão com o público. Vai ser um momento pra refletir, aprender e, claro, se inspirar. Então cola com a gente que vai ser especial!”, reforçou.

O encontro está marcado para o dia 28 de outubro, em São Paulo, dentro da programação do Metrópoles Talks, que reúne nomes de destaque de diferentes áreas para compartilhar histórias e inspirações.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
Ingressos: Sympla

