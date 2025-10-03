03/10/2025
Quina sorteia quase R$ 15 milhões nesta sexta. Veja o resultado

Escrito por Metrópoles
quina-sorteia-quase-r$-15-milhoes-nesta-sexta.-veja-o-resultado

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta sexta-feira (3/10), os sorteios dos concursos 6843 da Quina; 2831 da Lotomania; 2868 da Dupla Sena; 154 do Super Sete e 3503 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, na Avenida Paulista.

Confira os resultados:

  • Quina

14 – 71 – 80 – 45 – 04;

  • Lotomania

43 – 07 – 38 – 87 – 16 – 05 – 47 – 04 – 77 – 85 – 24 – 70 – 25 – 81 – 69 – 28 – 64 – 61 – 15 –41;

  • Dupla Sena

1º sorteio: 27 – 08 – 35 – 17 – 09 – 43

2º sorteio: 34 – 38 – 33 – 02 – 18 – 13

  • Super Sete

Coluna 1: 0

Coluna 2: 6

Coluna 3: 8

Coluna 4: 4

Coluna 5: 6

Coluna 6: 8

Coluna 7: 0

  • Lotofácil:

08 – 25 – 18 – 14 – 11 – 15 – 10 – 24 – 12 – 06 – 01 – 07 – 04 – 16 – 21

