Quina sorteia R$ 24 milhões nesta segunda. Confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (6/10), os sorteios dos concursos 6845 da Quina; 2832 da Lotomania; 2869 da Dupla Sena; 755 do Super Sete e 3505 da Lotofácil.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, na Avenida Paulista.

Confira os resultados:

Quina

62 – 56 – 57 – 45 – 30;

Lotomania

66 – 03 – 20 – 90 – 40 – 87 – 98 – 47 – 18 – 23 – 82 – 22 – 30 – 53 – 92 – 25 – 14 – 49 – 93 – 63;

Dupla Sena

1º sorteio: 18 – 27 – 42 – 30 – 17 – 31

2º sorteio: 27 – 23 – 19 – 11 – 15 – 05

Super Sete

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 4

Coluna 4: 1

Coluna 5: 0

Coluna 6: 3

Coluna 7: 4

Lotofácil:

11 – 14 – 07 – 02 – 01 – 06 – 03 – 23 – 16 – 20 – 08 – 25 – 04 – 09