Quitéria Chagas desabafa sobre críticas a novo namorado empresário: “Ninguém sabe”

A atriz e Rainha de Bateria Quitéria Chagas abriu o coração em entrevista para a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias sobre seu novo relacionamento com o empresário Sérgio Pitta e as críticas que tem recebido nas redes sociais. A artista, que ficou viúva em 2023, destacou que o namorado tem sido fundamental em seu processo de cura e que a independência financeira é um ponto inegociável em sua vida.

Ao ser questionada sobre os comentários maldosos que insinuam que ela estaria com o namorado por ele ser um empresário bem-sucedido, Quitéria reagiu: “Gente? E as pessoas esquecem que a mulher também é empresária, né? Que a mulher também paga as contas dela. E eu detesto essa questão da dependência.”

A Rainha de Bateria, que está vivendo um relacionamento após a dolorosa perda do marido por um câncer terminal, detalhou a importância do parceiro: “O Pitta é uma pessoa que tá sendo maravilhosa na minha vida. Eu fiquei um bom tempo viúva e, ao mesmo tempo, a gente quer sempre tocar a vida e ter um relacionamento. Meu marido, antes de falecer, também pediu isso, porque ele era uma pessoa muito generosa”, afirmou.

Quitéria relembrou o trauma de ter visto o marido falecer em seus braços, um momento de “muito impacto” que a forçou a buscar forças para cuidar da filha. “É uma dor tão insuportável que, se você não tenta se levantar de alguma maneira… E o amor tem um processo de cura, né?”, desabafou. Ela enfatizou que o relacionamento traz paz de espírito e saúde — algo raro e valioso hoje em dia.

Quitéria Chagas lamenta o preconceito das pessoas ao julgá-la

Sobre a rapidez com que as pessoas julgam, incluindo a diferença de idade, a famosa foi direta: “Ninguém sabe da minha conta bancária, nem da dele, enfim. E eu precisava de uma pessoa que tivesse um nível social, de equilíbrio emocional e de busca de parceiro e de parceira que fosse equiparado com o que eu desejo também.”

A artista concluiu que a felicidade é o que realmente importa e que a parceria é essencial. O namorado, embora não pudesse estar presente na entrevista por conta de compromissos profissionais, apoia a sambista e estará ao seu lado na final de samba do Império Serrano, escola onde a dançarina brilha no Carnaval. “Eu preciso de um companheiro, parceiro, pessoa que se dedica. É, eu gosto de uma pessoa assim, que me abrace”, concluiu.