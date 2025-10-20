Rachel Sheherazade desabafa sobre ser mãe solo e revela que está precisando de dinheiro

Rachel Sheherazade optou por não encarar o desafio final do “Acerte ou Caia”, exibido no último domingo (19/10), e saiu do game show da Record com R$ 19.750. A jornalista explicou sua decisão e surpreendeu os telespectadores ao compartilhar seus planos para o prêmio. Segundo ela, precisava do dinheiro e desabafou sobre os desafios de ser mãe solo e cuidar de dois filhos.

“Sou mais previdente do que ousada”, afirmou. “Vou pagar boletos”, completou, em entrevista à emissora.

Desabafo:

“Queria ficar brincando mais, mas estou precisando do dinheiro. Tenho dois filhos e os sustento sozinha. Sou mãe solo, assim como milhões de mulheres brasileiras neste país, que não apenas criam, mas também sustentam financeiramente seus filhos sozinhas. Esse é o meu caso. Pode parecer pouco para muita gente, que pensa: ‘Ah, você poderia dobrar, ganhar mais dinheiro’. Não, para mim, o que chegar, o que vier, será bem-vindo! Está muito bom, e vou ficar com o que eu tenho”, disse Sheherazade.

Sobre a participação:

Ela também comentou o convite para participar da atração: “Foi uma alegria! Eu adoro o ‘Acerte ou Caia’, mas confesso que fiquei temerosa em participar porque tenho muito medo de altura, e não dá para saber o que nos espera depois que o chão se abre sob os nossos pés”.

Grande vencedora do dia, Rachel admitiu que não fez nenhum tipo de preparação para enfrentar as perguntas: “Eu não me preparei para o game. Na verdade, não gosto de fazer qualquer tipo de treinamento quando sou convidada a participar de alguma atração ou entrevista, porque valorizo a espontaneidade e adoro uma surpresa!”, pontuou.

Depois da experiência no “Acerte ou Caia”, Rachel já se prepara para um novo desafio: um reality de culinária: “Estarei em um reality de culinária, outro desafio inimaginável que aceitei encarar na minha vida. Também continuarei a produzir conteúdos de opinião e informação nas minhas redes”, contou.