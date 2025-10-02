Racing e River Plate se enfrentam pelas quartas de final da Copa da Argentina; veja escalações, horário e onde assistir

Racing e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (2) às 18h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Buenos Aires, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Argentina 2025. O confronto reúne dois clubes históricos, que atravessam momentos distintos na temporada e buscam avançar na competição nacional.
Retrospecto histórico
Ao longo da história, Racing e River Plate se enfrentaram 106 vezes em competições como Campeonato Argentino, Copa da Argentina, Libertadores e Copa Sul-Americana. O River Plate lidera o retrospecto, com 53 vitórias, enquanto o Racing venceu 23 partidas. Outros 30 confrontos terminaram empatados. O último encontro entre os clubes ocorreu em 14 de dezembro de 2024, com vitória do Racing por 1 a 0.
Racing em boa fase
O Racing Club atravessa um bom momento, com cinco jogos consecutivos sem derrotas. Na Copa da Argentina, o clube eliminou o Santamaría (2 a 0), San Martin (3 a 1) e Deportivo Riestra (3 a 0). Paralelamente, a equipe se prepara para enfrentar o Flamengo na semifinal da Libertadores. A provável escalação do Racing conta com Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Sosa, Almendra, Zaracho; Conechny, Solari e Martínez, sob comando do técnico Gustavo Costas.
River Plate busca recuperação
O River Plate vinha em sequência invicta de 12 partidas até ser derrotado pelo Palmeiras na Libertadores, sofrendo três derrotas consecutivas desde então. Na Copa da Argentina, o clube venceu o Ciudad de Bolivar (2 a 0), SM Tucumán (3 a 0) e avançou nas oitavas de final contra o Unión de Santa Fe, nos pênaltis, após empate em 0 a 0. A provável escalação do River Plate inclui Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Quintero, Galoppo; Salas e Borja, sob comando de Marcelo Gallardo.
Números e expectativas
O Racing não sofreu gols nos últimos cinco jogos e venceu quatro das últimas cinco partidas, mostrando solidez defensiva. Já o River Plate sofreu mais de um gol nos últimos quatro jogos e busca retomar o caminho das vitórias. A partida promete movimentação intensa, com equipes buscando o acesso às semifinais da Copa da Argentina.
Ficha técnica
Partida: Racing x River Plate
Competição: Copa da Argentina 2025
Data e horário: 02/10/2025, às 18:00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Gigante de Arroyito, Buenos Aires, Argentina
Transmissão: Xsports