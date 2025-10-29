Racing enfrenta o Flamengo em busca da final da Libertadores após 58 anos

29/10/2025
O Racing entra em campo nesta quarta-feira (29/10), às 21h30, para enfrentar o Flamengo na partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, no Estádio Presidente Perón, o tradicional El Cilindro, em Avellaneda.

O duelo é decisivo: caso elimine o Rubro-Negro, o clube argentino voltará à final da competição pela primeira vez em 58 anos — a última e única foi em 1967, quando conquistou o título ao derrotar o Nacional, do Uruguai. Naquele mesmo ano, o Racing venceu o Celtic, da Escócia, e conquistou também a Copa Intercontinental, consagrando-se campeão mundial.

Wagner Meier/Getty Images

Campanha histórica e desafio em casa

Ao longo da história, o Racing chegou à semifinal da Libertadores em quatro ocasiões: 1967, 1968, 1997 e 2025. Agora, busca repetir o feito que o levou à glória continental há mais de meio século.

No confronto de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, e agora o time comandado por Gustavo Costas precisa reverter a desvantagem diante de sua torcida.

O que o Racing precisa para avançar

Para chegar à final, o clube de Avellaneda tem duas possibilidades:

  • Vencer por dois gols de diferença e garantir a vaga no tempo regulamentar;

  • Vencer por um gol de diferença e decidir a classificação nos pênaltis.

A expectativa é de casa cheia em El Cilindro, com apoio massivo da torcida argentina, que sonha em reviver uma das páginas mais gloriosas da história do clube.

Fonte: Globo Esporte, ESPN, Olé, Conmebol Libertadores
✍️ Redigido por ContilNet

