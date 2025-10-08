Radialista emociona redes com vídeo de homenagem no aniversário de filho falecido; assista

O radialista Márcio Farias emocionou internautas ao publicar um vídeo em homenagem ao filho Marcinho, no dia que seria o aniversário de 17 anos do adolescente, nesta quarta-feira (8). No vídeo, publicado nesta quarta-feira (8), Márcio ressaltou a fé e o agradecimento pelo tempo que puderam passar juntos, afirmando que “seu aniversário agora é ao lado do nosso Pai eterno”.

As imagens mostram o filho em vida, sorridente e amado. A mensagem, marcada pela fé, gerou forte repercussão nas redes sociais.

Os internautas demonstraram solidariedade e comoção, elogiando a postura de fé do radialista e compartilhando sentimentos de tristeza pela morte precoce do jovem. Muitos destacaram a lembrança do sorriso do adolescente e a eternização de sua memória nos corações de familiares e amigos.

Marcinho e outro adolescente, Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, morreram no acidente ao colidir com uma caminhonete estacionada na Rua Cunha Vasconcelos. Um terceiro jovem que estava no veículo sobreviveu, mas sofreu fraturas nas pernas e foi encaminhado para Rio Branco.

Veja o vídeo: