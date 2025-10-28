Rafa Câmara é confirmado na Fórmula 2 pela Invicta Racing em 2026

O brasileiro Rafa Câmara vai disputar a temporada 2026 da Fórmula 2 pela Invicta Racing, equipe britânica que confirmou a contratação nesta terça-feira (28/10). O anúncio encerra as especulações sobre o futuro do jovem piloto, que vive um dos momentos mais promissores da nova geração do automobilismo nacional.
Aos 20 anos, o pernambucano chega à principal categoria de acesso à Fórmula 1 depois de uma trajetória vitoriosa. Câmara conquistou o título da Fórmula Regional Europeia em 2024 e, no ano seguinte, faturou o campeonato da Fórmula 3. O desempenho o consolidou como um dos nomes mais fortes da Ferrari Driver Academy, programa de desenvolvimento de talentos da escuderia italiana.
Na nova equipe, Câmara terá como companheiro o paraguaio Joshua Dürksen, também confirmado pela Invicta na última semana. A escuderia mantém, assim, uma sequência curiosa: pelo terceiro ano consecutivo, o campeão da F3 pela Trident sobe para a F2 com a Invicta, tradição que ocorreu também com o brasileiro Gabriel Bortoleto, que conquistou os títulos da F3 em 2023 e da F2 em 2024.
O brasileiro seguirá os passos de compatriotas que usaram a Fórmula 2 como trampolim para a elite do automobilismo mundial. A categoria é reconhecida como o último degrau antes da Fórmula 1, reunindo jovens talentos que buscam se firmar no cenário internacional.
Rafa Câmara foi campeão da F3 em 2025
A pré-temporada da Fórmula 2 está marcada para fevereiro de 2026, quando Rafa Câmara participará dos primeiros testes oficiais com o novo carro da equipe. O objetivo é chegar preparado para o início do campeonato e, quem sabe, repetir a trajetória vitoriosa de Bortoleto.