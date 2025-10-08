08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Rafa Justus viaja com Tralli e Ticiane para o RJ e faz mistério sobre mudança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

César Tralli pegou um voo com destino ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8/10) e não foi sozinho. O apresentador, que está de mudança para a Cidade Maravilhosa, ganhou a companhia da esposa, Ticiane Pinheiro, e da enteada, Rafaella Justus, na viagem. Em suas redes sociais, a adolescente fez mistério em relação a nova moradia.

“Minha segunda casa. Ou será que em breve será a primeira…?! To zuando! Não decidi nada ainda”, escreveu Rafa em uma publicação feita no story do Instagram ao compartilhar um registro no Rio de Janeiro.

Veja as fotos

Reprodução
César Tralli e Rafa JustusReprodução
Crédito: Reprodução Instagram @rafapinheirojustus
Rafa Justus, de 16 anos, tem mais de 2,7 milhões de seguidores somente no InstagramCrédito: Reprodução Instagram @rafapinheirojustus
Crédito: Reprodução Instagram @rafapinheirojustus
Rafa Justus, de 16 anos, tem mais de 2,7 milhões de seguidores somente no InstagramCrédito: Reprodução Instagram @rafapinheirojustus
Reprodução/Rafa Justus
Reprodução/Rafa Justus
Reprodução/Instagram @rafapinheirojustus
Rafa Justus viaja com Tralli e TicianeReprodução/Instagram @rafapinheirojustus

Leia Também

Tralli também fez questão de mostrar a viagem ao lado da esposa e enteada. “A gente vai ali e já volta… Felicidade na alma e no coração estar na companhia das duas… É muita cumplicidade e amor envolvidos”, declarou ele.

Atualmente o jornalista reside em São Paulo, de onde comanda o Jornal Hoje. Tralli, porém, foi anunciado como sucessor de William Bonner na bancada do Jornal Nacional e encara o desafio a partir de novembro deste ano. Desta forma, ele está de mudança para o Rio de Janeiro.

Ticiane Pinheiro, esposa do apresentador, afirmou que a princípio o casal ficará na ponte aérea e, futuramente, vão decidir a melhor organização para toda família. Já Rafaella Justus, que estuda na capital paulista, não decidiu se irá acompanhar a mãe ou ficará morando com o pai, Roberto Justus.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost