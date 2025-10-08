Rafa Justus viaja com Tralli e Ticiane para o RJ e faz mistério sobre mudança

César Tralli pegou um voo com destino ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (8/10) e não foi sozinho. O apresentador, que está de mudança para a Cidade Maravilhosa, ganhou a companhia da esposa, Ticiane Pinheiro, e da enteada, Rafaella Justus, na viagem. Em suas redes sociais, a adolescente fez mistério em relação a nova moradia.
“Minha segunda casa. Ou será que em breve será a primeira…?! To zuando! Não decidi nada ainda”, escreveu Rafa em uma publicação feita no story do Instagram ao compartilhar um registro no Rio de Janeiro.
Veja as fotos
Leia Também
Tralli também fez questão de mostrar a viagem ao lado da esposa e enteada. “A gente vai ali e já volta… Felicidade na alma e no coração estar na companhia das duas… É muita cumplicidade e amor envolvidos”, declarou ele.
Atualmente o jornalista reside em São Paulo, de onde comanda o Jornal Hoje. Tralli, porém, foi anunciado como sucessor de William Bonner na bancada do Jornal Nacional e encara o desafio a partir de novembro deste ano. Desta forma, ele está de mudança para o Rio de Janeiro.
Ticiane Pinheiro, esposa do apresentador, afirmou que a princípio o casal ficará na ponte aérea e, futuramente, vão decidir a melhor organização para toda família. Já Rafaella Justus, que estuda na capital paulista, não decidiu se irá acompanhar a mãe ou ficará morando com o pai, Roberto Justus.