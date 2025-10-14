rafa-kalimann-abre-o-jogo-sobre-proposta-de-nattan-para-gravidez

Grávida de seis meses, Rafa Kalimann abriu o jogo sobre a gestação e deu detalhes sobre uma conversa que teve com Nattan antes da decisão de engravidar. Segundo a influenciadora, foi o cantor que levantou a ideia primeiro deles começarem a tentar ter um bebê.

Rafa lembra que ela contou para Nattan que estava em um momento em que desejava muito ter um filho e engravidar e o cantor também contou que gostaria de ser pai. Foi neste momento em que Nattan sugeriu que os dois começassem a tentar.

Nattan e Rafa Kalimann

Nattanzinho e Rafa Kalimann são clicados no leito da unidade de saúde

Rafa Kalimann.

Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação

Rafa Kalimann e Nattan realizaram um chá revelação intimista no interior de São Paulo

“Vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com todas as responsabilidades, entender juntos? Vamos dar esse passo na nossa vida?”, disse Nattan à Rafa na época. A influenciadora relembrou a conversa durante entrevista ao gshow.

Ainda no relato, Rafa garantiu que a decisão não foi impulsiva e que os dois tiveram uma conversa aberta sobre sonhos, fases de vida e planejamento e por isso tomaram a decisão.

“Fui uma tentante de pouco tempo. Do momento que planejou e buscamos uma médica para fazer os exames para o positivo, foi muito rápido. Achávamos que demoraria um pouco mais, quando o positivo veio, que a gravidez chegou, foi a realização do sonho dos dois”, contou também.

Rafa e Nattan estão esperando a primeira filha juntos, que será chamada de Zuza, em homenagem à avó do cantor. Os dois anunciaram a gravidez por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais em junho.