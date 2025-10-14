14/10/2025
Escrito por Metrópoles
rafa-kalimann-abre-o-jogo-sobre-proposta-de-nattan-para-gravidez

Grávida de seis meses, Rafa Kalimann abriu o jogo sobre a gestação e deu detalhes sobre uma conversa que teve com Nattan antes da decisão de engravidar. Segundo a influenciadora, foi o cantor que levantou a ideia primeiro deles começarem a tentar ter um bebê.

Rafa lembra que ela contou para Nattan que estava em um momento em que desejava muito ter um filho e engravidar e o cantor também contou que gostaria de ser pai. Foi neste momento em que Nattan sugeriu que os dois começassem a tentar.

Nattanzinho e Rafa Kalimann são clicados no leito da unidade de saúde
Rafa Kalimann.
Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação
Rafa Kalimann e Nattan realizaram um chá revelação intimista no interior de São Paulo

Nattan e Rafa Kalimann

Reprodução2 de 5

Nattanzinho e Rafa Kalimann são clicados no leito da unidade de saúde

Instagram/Reprodução3 de 5

Rafa Kalimann.

Reprodução/Redes sociais.4 de 5

Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação

Instagram/Reprodução5 de 5

Rafa Kalimann e Nattan realizaram um chá revelação intimista no interior de São Paulo

Instagram/Reprodução

“Vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com todas as responsabilidades, entender juntos? Vamos dar esse passo na nossa vida?”, disse Nattan à Rafa na época. A influenciadora relembrou a conversa durante entrevista ao gshow.

Ainda no relato, Rafa garantiu que a decisão não foi impulsiva e que os dois tiveram uma conversa aberta sobre sonhos, fases de vida e planejamento e por isso tomaram a decisão.

“Fui uma tentante de pouco tempo. Do momento que planejou e buscamos uma médica para fazer os exames para o positivo, foi muito rápido. Achávamos que demoraria um pouco mais, quando o positivo veio, que a gravidez chegou, foi a realização do sonho dos dois”, contou também.

Rafa e Nattan estão esperando a primeira filha juntos, que será chamada de Zuza, em homenagem à avó do cantor. Os dois anunciaram a gravidez por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais em junho.

