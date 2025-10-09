09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Rafa Kalimann avalia mudanças na gravidez: “Estou mais carente e chorona”

Escrito por Portal Leo Dias
rafa-kalimann-avalia-mudancas-na-gravidez:-“estou-mais-carente-e-chorona”

Rafa Kalimann viu seu mundo ser transformado pela experiência da maternidade. Em entrevista ao Gshow, a influenciadora contou que sempre sonhou em ser mãe. Aos seis meses de gestação, ela ainda avaliou as mudanças físicas e emocionais que a herdeira Zuza, do relacionamento com Nattan, está proporcionando em sua vida.

“Estou achando lindo, não estou romantizando. Tem os desafios, uma mudança física brusca, mas é tão sagrada que nunca me senti tão segura com meu corpo. Não quer dizer a fase mais bonita, mas é seguro olhar para o corpo e falar: ‘Que bênção que meu corpo é um templo para gerar outra vida’. As mudanças físicas ficam mais iluminadas do que problemáticas”, iniciou ela.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@rafakaliman
Rafa Kalimann alerta sobre saúde mental durante a gravidezReprodução/Instagram/@rafakaliman
Créditos: @pradellapedro | @rafakalimann
Rafa Kalimann e Nattan serão pais pela primeira vezCréditos: @pradellapedro | @rafakalimann
Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann mostra bastidores do São João com NattanReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann acompanha Nattan em showReprodução / Instagram
Foto: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Rafa KalimannFoto: Reprodução/Instagram @rafakalimann

Rafa refletiu sobre a mudança física na gestação: “A gente é vaidosa, queremos estar bem com nosso corpo, mas a gravidez vem e muda tudo isso! Chega num lugar seguro, que é incrível ver a barriga crescer, ver os seios crescerem, até o cansaço, olhamos num lugar de ‘está tudo bem’ porque tem órgãos sendo formados aqui”, pontuou.

As transformações emocionais também ganharam destaque na nova fase da apresentadora. Segundo Kalimann, ela se viu mais frágil. “Estou mais carente, mais canceriana que ariana, mais chorona, coisas que não era antes. Peço mais atenção, sempre fui muito independentizona e ninguém tá entendendo nada [risos]. Tô mais emotiva, está sendo legal, apesar de querer voltar a ser a Rafa secona de antes”, disse.

“No começo da gestação, estava sem estado de presença, estava aérea, muito sono, não conseguia me concentrar. A memória vai embora, fui muito enjoada no primeiro trimestre. Depois teve azia, agora estou na lua de mel da gestação, só tem o peso da barriga”, acrescentou.

Mineira, atualmente Rafa Kalimann vive em São Paulo com o cantor Nattan, pai de sua filha. A artista afirmou que para cuidar de Zuza, os dois vão contar com uma rede de apoio recheada de familiares.

“Tenho uma sorte grande, não é só pela gravidez, é rede de apoio na vida, venho de uma família grande que se apoia, a maioria dos meus primos trabalha comigo, meus pais são muitos presentes, minha sogra é muito presente e, em especial, o Nattan, que é parceiraço, amigo, costumo dizer que ele está mais grávido que eu, ele está vivendo de forma intensa. É um privilégio ter tantas pessoas interessadas e que te amam vivendo esse sonho junto”, concluiu.

