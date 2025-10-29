Rafa Kalimann comenta decisão de Nattan de vender “casa dos sonhos” para formar a família

Nattanzinho decidiu vender a “casa dos sonhos” que morava em Fortaleza, Ceará, para se mudar para São Paulo e dividir a vida com a namorada Rafa Kalimann. Em entrevista à Quem, a influenciadora elogiou a entrega do parceiro, com quem espera a primeira filha, que se chamará Zuza.

“O ponto principal de qualquer relacionamento é o diálogo, entender quais sãos as suas expectativas e a do outro e o que queremos construir. A partir disso, temos que nos responsabilizarmos por isso. Existem relacionamentos nos quais a gente se prepara para começar a falar sobre filho, outros que cogitamos hipóteses e aqueles que nem cogitamos. Tem relacionamentos que a gente decide construir algo junto. Foi exatamente assim comigo e com o Nattan. A gente entendeu que era esse o momento que a gente queria viver e construir uma família”, avaliou ela.

Rafa ressaltou que ela e Nattan estão formando uma família no momento ideal de vida para os dois. “Talvez, se fosse em qualquer outro momento, a gente não estivesse ainda preparado para isso, temos que respeitar o nosso tempo e o tempo do outro. A gente teve essa conversa (sobre construir uma família). Assim como a gente decidiu a gestação, a gente decidiu sobre o nosso lar”, destacou.

A influenciadora contou que a decisão de morar em São Paulo foi em comum acordo com o cantor. “Decidimos juntos onde seria melhor para ambos morarem, já que os nossos trabalhos são muito importantes para nós dois. Então, esse comprometimento é uma responsabilidade de fato, o mínimo que você precisa seguir após um acordo que a gente fez um com o outro.”

Rafa Kalimann ainda revelou o tema do quartinho da filha, Zuza, no novo lar do casal: “O quartinho da Zuza tem o tema campo, que é uma coisa que nós dois gostamos muito. É como eu quero que ela cresça. Quero a Zuza cheia de bicho por perto, solta no campo. Então o quartinho dela já começa a trazer essa energia e ambiente”, explicou.