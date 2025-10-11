rafa-kalimann-comenta-parceria-com-nattan-durante-gravidez

A influenciadora Rafa Kalimann está à espera da primeira filha, Zuza. Em um relacionamento com o cantor Nattan, a ex-BBB não deixou de comentar sobre como a parceria está dando certo.
Leia também
-
Rafa Kalimann fala sobre possibilidade da filha sofrer bullying
-
Rafa Kalimann revela detalhe de sobrenome da filha com Nattan
-
Milhem Cortaz comenta polêmica com Rafa Kalimann: “Fui infeliz”
“Ele é um parceirão. É presente, amigo, protetor, companheiro, participa de tudo, é interessado. Ele realmente tem escuta, acho que isso é o mais importante”, disse à Quem.
Ela acrescentou que a gestação está sendo vivida com muito companheirismo: “Eu tenho para quem desabafar, tenho para quem perguntar. Se preciso de colo, ele está ali. Ele é muito parceiro, ele é muito ouvinte. De fato, a gente está vivendo um sonho para os dois, que é a nossa gestação, foi algo que a gente planejou. E ele está fazendo um papel muito especial.”
6 imagensFechar modal.1 de 6
Rafa Kalimann.
Reprodução/Redes sociais.2 de 6
Rafa Kalimann com Nattan no hospital
3 de 6
Rafa Kalimann e Nattan descobrem sexo do primeiro filho
Instagram/Reprodução4 de 6
Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação
Instagram/Reprodução5 de 6
Natta e Raffa Kalimann
Reprodução/Redes sociais.6 de 6
Rafa Kalimann e Nattan posam para selfie
Instagram/Reprodução
Rafa ainda brincou que Nattan está quase vivendo uma gravidez junto com ela. “Ele está muito grávido (risos). Ele tem desejo, tem enjoo, tem um super sono. A gente fez uma viagem e ele falou: ‘Ai, estou com muito desejo de comer uma comida de Portugal’.”