rafa-kalimann-comenta-parceria-com-nattan-durante-gravidez

A influenciadora Rafa Kalimann está à espera da primeira filha, Zuza. Em um relacionamento com o cantor Nattan, a ex-BBB não deixou de comentar sobre como a parceria está dando certo.

“Ele é um parceirão. É presente, amigo, protetor, companheiro, participa de tudo, é interessado. Ele realmente tem escuta, acho que isso é o mais importante”, disse à Quem.

Ela acrescentou que a gestação está sendo vivida com muito companheirismo: “Eu tenho para quem desabafar, tenho para quem perguntar. Se preciso de colo, ele está ali. Ele é muito parceiro, ele é muito ouvinte. De fato, a gente está vivendo um sonho para os dois, que é a nossa gestação, foi algo que a gente planejou. E ele está fazendo um papel muito especial.”

Rafa Kalimann.

Rafa Kalimann com Nattan no hospital

Rafa Kalimann e Nattan descobrem sexo do primeiro filho

Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação

Natta e Raffa Kalimann

Rafa Kalimann e Nattan posam para selfie

Rafa ainda brincou que Nattan está quase vivendo uma gravidez junto com ela. “Ele está muito grávido (risos). Ele tem desejo, tem enjoo, tem um super sono. A gente fez uma viagem e ele falou: ‘Ai, estou com muito desejo de comer uma comida de Portugal’.”