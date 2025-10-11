11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Rafa Kalimann comenta parceria com Nattan durante gravidez

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rafa-kalimann-comenta-parceria-com-nattan-durante-gravidez

A influenciadora Rafa Kalimann está à espera da primeira filha, Zuza. Em um relacionamento com o cantor Nattan, a ex-BBB não deixou de comentar sobre como a parceria está dando certo.

Leia também

“Ele é um parceirão. É presente, amigo, protetor, companheiro, participa de tudo, é interessado. Ele realmente tem escuta, acho que isso é o mais importante”, disse à Quem.

Ela acrescentou que a gestação está sendo vivida com muito companheirismo: “Eu tenho para quem desabafar, tenho para quem perguntar. Se preciso de colo, ele está ali. Ele é muito parceiro, ele é muito ouvinte. De fato, a gente está vivendo um sonho para os dois, que é a nossa gestação, foi algo que a gente planejou. E ele está fazendo um papel muito especial.”

6 imagensRafa Kalimann com Nattan no hospital Rafa Kalimann e Nattan descobrem sexo do primeiro filhoRafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelaçãoNatta e Raffa KalimannRafa Kalimann e Nattan posam para selfieFechar modal.1 de 6

Rafa Kalimann.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Rafa Kalimann com Nattan no hospital

3 de 6

Rafa Kalimann e Nattan descobrem sexo do primeiro filho

Instagram/Reprodução4 de 6

Rafa Kalimann e Nattan se divertiram durante o chá revelação

Instagram/Reprodução5 de 6

Natta e Raffa Kalimann

Reprodução/Redes sociais.6 de 6

Rafa Kalimann e Nattan posam para selfie

Instagram/Reprodução

Rafa ainda brincou que Nattan está quase vivendo uma gravidez junto com ela. “Ele está muito grávido (risos). Ele tem desejo, tem enjoo, tem um super sono. A gente fez uma viagem e ele falou: ‘Ai, estou com muito desejo de comer uma comida de Portugal’.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost