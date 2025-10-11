11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Rafa Kalimann e Nattan marcam presença no Círio de Nazaré: “Muito especial”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rafa-kalimann-e-nattan-marcam-presenca-no-cirio-de-nazare:-“muito-especial”

Rafa Kalimann, que está esperando sua primeira filha, de Nattan, marcou presença em uma celebração religiosa de Belém do Pará, neste sábado (11/10). Ao lado do cantor, a influenciadora esteve na embarcação “Varanda de Nazaré”, de Fafá de Belém, para participar do Círio Fluvial. Por meio das redes sociais, a ex-BBB celebrou estar ao lado de sua família no evento.

“A gente já chegou aqui para a embarcação, a gente vai viver o fluvial agora, é o primeiro momento de Círio e é muito especial, é muito… Isso é muito forte, eu tô muito animada. Vou mostrar pra vocês o que eu fico muito… Olha, são dezenas de embarcações, dezenas nada, centenas de embarcações. Começa aqui algumas e segue rio adentro. Muito especial”, falou Rafa.

Veja as fotos

image 44
Foto: Reprodução/Cabron Studios
Foto: Reprodução/Cabron Studios
Reprodução / @fafadbelem
Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA)Reprodução / @fafadbelem
Reprodução / @fafadbelem
Reprodução / @fafadbelem

Leia Também

A apresentadora ainda compartilhou um registro com a barriguinha de fora e ao lado de Nattan, que chegou ao local para encontrar a parceira horas após a realização de um show, e celebrou: “Esse ano vim com a minha família”, escreveu fazendo referência a bebê que espera, Zuza, e ao artista.

Outros famosos também marcaram presença na embarcação de Fafá, como Malu Galli, Fábio Porchat, Maria Eduarda de Carvalho e Alane Dias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost