Rafa Kalimann e Nattan marcam presença no Círio de Nazaré: “Muito especial”

Rafa Kalimann, que está esperando sua primeira filha, de Nattan, marcou presença em uma celebração religiosa de Belém do Pará, neste sábado (11/10). Ao lado do cantor, a influenciadora esteve na embarcação “Varanda de Nazaré”, de Fafá de Belém, para participar do Círio Fluvial. Por meio das redes sociais, a ex-BBB celebrou estar ao lado de sua família no evento.

“A gente já chegou aqui para a embarcação, a gente vai viver o fluvial agora, é o primeiro momento de Círio e é muito especial, é muito… Isso é muito forte, eu tô muito animada. Vou mostrar pra vocês o que eu fico muito… Olha, são dezenas de embarcações, dezenas nada, centenas de embarcações. Começa aqui algumas e segue rio adentro. Muito especial”, falou Rafa.

Foto: Reprodução/Cabron Studios Fafá de Belém reúne famosos para Círio Fluvial no Rio Guamá, em Belém (PA) Reprodução / @fafadbelem

A apresentadora ainda compartilhou um registro com a barriguinha de fora e ao lado de Nattan, que chegou ao local para encontrar a parceira horas após a realização de um show, e celebrou: “Esse ano vim com a minha família”, escreveu fazendo referência a bebê que espera, Zuza, e ao artista.

Outros famosos também marcaram presença na embarcação de Fafá, como Malu Galli, Fábio Porchat, Maria Eduarda de Carvalho e Alane Dias.