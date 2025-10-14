Rafa Kalimann revela que ideia da gravidez partiu de Nattan: “Aconteceu rápido”

Grávida de sua primeira filha, Rafa Kalimann, revelou em entrevista, nesta segunda-feira (13/10) que o cantor Nattan foi quem sugeriu que o casal começasse a tentar um bebê. Em conversa com o gshow, a influenciadora contou que já se sentia preparada para esse momento da vida: “falei que estava num momento em que desejava muito começar a pensar na gestação”. E acrescentou que a proposta partiu dele.

“Ele falou que também estava nesse momento, que sonha em ser pai … foi ele que propôs: ‘vamos ter um filho?’”Rafa explicou que, mais do que um impulso, o tema surgiu de diálogo entre os dois, uma conversa aberta sobre sonhos, fases de vida e planejamento. A partir desse momento, o casal começou o processo médico de acompanhamento para a gestação. Surpreendentemente, o “positivo” veio rápido.

“Foi uma tentante de pouco tempo. Nós planejamos … foi muito rápido. Quando o positivo veio, foi a realização do sonho dos dois.”. Ela também revelou que já pensa em ter mais filhos no futuro e faz questão de ver sua casa cheia de vida: “Penso! Gosto de casa cheia, mesa grande! Quero ser aquela avó que recebe um monte de gente…”

“Já tínhamos conversado muito sobre, estamos alinhando todas as expectativas, está nascendo um pai e uma mãe, tudo muito novo, mas tem tanta vontade de fazer acontecer, tanto da gravidez quando com a chegada dela, que está fluindo bem”, finalizou.