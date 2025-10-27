27/10/2025
Rafael Cardoso mostra reencontro com os filhos: “Só me deram amor”

O ator Rafael Cardoso viveu um fim de semana repleto de emoção ao reunir os três filhos em um momento de lazer.

O encontro, compartilhado nas redes sociais neste domingo (26/10), marcou o reencontro do artista com as crianças após período afastado por conta de um processo judicial.

Nas imagens publicadas, Rafael aparece curtindo o dia de sol ao lado de Aurora, Valentim e Helena, em momentos de descontração na piscina.

O desabafo do ator

Na legenda da publicação, Rafael abriu o coração ao descrever a emoção do momento.

“Voltar pros meus filhos foi como acordar de um sonho longo demais. O tempo tentou apagar, mas o amor… o amor tem memória própria. Nos olhos deles, eu vi o mesmo brilho de antes — como se o tempo tivesse parado pra esperar a gente voltar. Rimos, cozinhamos, pintamos, mergulhamos… e em cada gesto, o reencontro. Eles não cobraram presença, só me deram amor. E ali eu entendi: o coração das crianças não guarda ausência, ele guarda esperança. Aurora, Valentim e Helena — o que nos une não é o sangue. É algo muito maior: é o milagre de ainda sermos nós, apesar de tudo“, declarou.

Aurora e Valentim são frutos do antigo relacionamento de Rafael com Mari Bridi, de quem se separou em 2023. Já Helena é a filha mais nova do ator, nascida durante seu relacionamento com a modelo Carol Ferraz.

Rafael Cardoso e os filhos.

Rafael Cardoso e os filhos.

Rafael Cardoso e os filhos.

Rafael Cardoso e os filhos.

Dia dos Pais juntos

Vale lembrar que Rafael também esteve com os três filhos reúnidos no último Dia dos Pais.

A coluna Fábia Oliveira apurou que Rafael Cardoso passou o Dia dos Pais, em agosto, na casa da ex-sogra, Sônia Bridi, no Itanhangá, no Rio de Janeiro — mesmo após a renovação da medida protetiva solicitada por Sônia e por sua filha, Mari Bridi.

Segundo fontes da coluna, o convite para o encontro partiu da própria jornalista, que quis promover uma reaproximação entre o ator e os filhos, após dois anos de distanciamento.

Durante a visita, Rafael esteve com as três crianças: Aurora e Valentim, de seu casamento com Mari, e Helena, filha mais nova, fruto do relacionamento com Carol Ferraz.

O gesto chamou atenção por ocorrer em meio às restrições judiciais que impedem o ator de manter contato direto com Mari e Sônia, além de proibi-lo de citar o nome das duas em entrevistas ou publicações públicas.

O caso corre no VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, no Rio, e envolve ainda uma denúncia da ex-sogra, que o acusa de invasão de domicílio. Rafael, por sua vez, chegou a dizer que teve sua casa invadida quando estava acompanhado de uma namorada.

