Rafael Cardoso reencontra os filhos após afastamento judicial

Rafael Cardoso revelou nas redes sociais que reencontrou presencialmente os filhos mais velhos após mais de dois anos sem contato. Imagens do encontro foram reveladas pelo ator nas redes sociais neste domingo (26/10).
O ator estava sem ver os filhos mais velhos, Aurora, de 10 anos, Valentim, de 6, fruto do relacionamento com a atriz Mari Bridi, após decisões judiciais e uma medida protetiva solicitada por Mari Bridi e pela mãe dela, a jornalista Sônia Bridi. Os dois se divorciaram em 2022 após 15 anos de relacionamento.
O pedido ocorreu após um episódio em agosto de 2023, quando Rafael foi acusado de invadir a casa de Sônia e causar danos materiais e ameaçar um funcionário. O processo corre em segredo de Justiça.
Em meio ao processo, o ator não pode manter contato com os filhos fruto do relacionamento. Nas imagens divulgadas, ele compartilhou momentos de diversão dos filhos mais velhos com Helena, de 1 ano e 10 meses, filha caçula do ator fruto do relacionamento atual com Carol Ferraz.
“Voltar pros meus filhos foi como acordar de um sonho longo demais. O tempo tentou apagar, mas o amor… o amor tem memória própria. Nos olhos deles, eu vi o mesmo brilho de antes — como se o tempo tivesse parado pra esperar a gente voltar”, escreveu Rafael ao compartilhar registros do encontro.
