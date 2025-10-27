27/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Rafael Cardoso reencontra os filhos após afastamento judicial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Rafael Cardoso revelou nas redes sociais que reencontrou presencialmente os filhos mais velhos após mais de dois anos sem contato. Imagens do encontro foram reveladas pelo ator nas redes sociais neste domingo (26/10).

O ator estava sem ver os filhos mais velhos, Aurora, de 10 anos, Valentim, de 6, fruto do relacionamento com a atriz Mari Bridi, após decisões judiciais e uma medida protetiva solicitada por Mari Bridi e pela mãe dela, a jornalista Sônia Bridi. Os dois se divorciaram em 2022 após 15 anos de relacionamento.

5 imagensRafael Cardoso e os filhos.Rafael Cardoso.Rafael Cardoso e os filhos.Rafael Cardoso e os filhos.Fechar modal.1 de 5

Rafael Cardoso e os filhos.

Reprodução/Instagram2 de 5

Rafael Cardoso e os filhos.

Reprodução/Instagram3 de 5

Rafael Cardoso.

Reprodução/Redes sociais.4 de 5

Rafael Cardoso e os filhos.

Reprodução/Instagram5 de 5

Rafael Cardoso e os filhos.

Reprodução/Instagram

O pedido ocorreu após um episódio em agosto de 2023, quando Rafael foi acusado de invadir a casa de Sônia e causar danos materiais e ameaçar um funcionário. O processo corre em segredo de Justiça.

Em meio ao processo, o ator não pode manter contato com os filhos fruto do relacionamento. Nas imagens divulgadas, ele compartilhou momentos de diversão dos filhos mais velhos com Helena, de 1 ano e 10 meses, filha caçula do ator fruto do relacionamento atual com Carol Ferraz.

Leia também

“Voltar pros meus filhos foi como acordar de um sonho longo demais. O tempo tentou apagar, mas o amor… o amor tem memória própria. Nos olhos deles, eu vi o mesmo brilho de antes — como se o tempo tivesse parado pra esperar a gente voltar”, escreveu Rafael ao compartilhar registros do encontro.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost