Rafael Cardoso reencontra os filhos e fala em “milagre” após afastamento judicial

Reflexão sobre o reencontro

Na mesma publicação, Rafael contou como foram as horas passadas com os filhos e refletiu sobre o significado do momento. “Rimos, cozinhamos, pintamos, mergulhamos… e em cada gesto, o reencontro. Eles não cobraram presença, só me deram amor. E ali eu entendi: o coração das crianças não guarda ausência, ele guarda esperança”, disse.

Ele encerrou a mensagem com uma declaração dedicada aos três filhos. “Aurora, Valentim e Helena — o que nos une não é o sangue. É algo muito maior: é o milagre de ainda sermos nós, apesar de tudo”, completou.

Histórico da separação e afastamento judicial

Rafael e Mari foram casados por 15 anos e se separaram em 2022, em meio a divergências e disputas judiciais. O ator ficou dois anos e três meses sem ver os filhos presencialmente, após decisões judiciais e uma medida protetiva solicitada por Mari Bridi e pela jornalista Sônia Bridi, mãe da atriz.

A medida foi pedida depois de um episódio registrado em 18 de agosto de 2023, quando Rafael foi acusado de invadir a residência da ex-sogra, causar danos materiais e ameaçar um funcionário. Desde então, o processo corre sob segredo de Justiça.

Em comunicado divulgado em 2024, Rafael afirmou estar cumprindo as determinações legais e buscando retomar o convívio familiar. “O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que são possíveis no momento. E, muito em breve, meus direitos serão restabelecidos”, declarou na época.

Declarações de Mari Bridi

Mari Bridi também se pronunciou publicamente sobre as medidas judiciais e as razões da separação. “Por que a Justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias”, afirmou.

A atriz reforçou que o processo tinha como foco a segurança das crianças. “A decisão de me separar e buscar medidas protetivas não foi fácil, mas foi necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos meus filhos e o meu. Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los”, explicou.

Ela completou dizendo que os processos seguem em andamento e sob sigilo. “Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Atualmente, a guarda das crianças está exclusivamente comigo, de forma temporária, até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido”, concluiu.

Intermediação familiar e retomada do contato

Fontes próximas ao caso afirmam que Sônia Bridi teria intermediado o reencontro, considerando importante a convivência de Rafael com as crianças. O encontro ocorreu de forma privada e marcou o início de uma nova fase de aproximação entre pai e filhos, após o longo período de afastamento determinado pela Justiça.