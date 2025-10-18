18/10/2025
Rafael Gualandi destaca a força da fé e da coragem em “O Senhor e a Serva”

Escrito por Portal Leo Dias
Rafael Gualandi, ator projetado por novelas da Globo, como “Além da Ilusão” e, principalmente, “Terra e Paixão”, em que viveu o técnico de Tecnologia da Informação Enzo, vai aparecer nos momentos finais de “O Senhor e a Serva”, na Record.

Uma trama que une história, fé e dilemas humanos em meio ao Império Romano.

Mesmo presente apenas nos quatro últimos episódios, Gualandi afirma que a experiência rendeu grande impacto emocional. Estar inserido nesse universo histórico, com toda a ambientação de Roma e a carga simbólica da época, despertou reflexões profundas sobre fé e integridade, valores que também orientam sua vida pessoal.

Ele faz o Flávio, um nobre romano casado com Domitila (Carolina Amaral), sobrinha do Imperador (Vinícius Wester). Inserido no centro do poder, o personagem enfrenta um intenso conflito interno. O que mais o atraiu na interpretação foi justamente essa dualidade: Flávio vive numa época em que ser cristão era considerado crime e passa a questionar seus próprios valores ao testemunhar perseguições e crueldade contra os cristãos nas arenas.

Para o ator, entrar na reta final de um projeto é sempre um desafio. “Trazer a dualidade de um homem com poder e status, mas que abre mão de tudo por algo invisível, porém verdadeiro, foi intenso”, diz ele. Interpretar um personagem leal à fé em Cristo foi, segundo Gualandi, uma experiência desafiadora e inspiradora, especialmente por também viver essa conexão espiritual em sua vida pessoal.

