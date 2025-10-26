26/10/2025
Rafaella Justus desabafa sobre ataques que sofre na internet: “Ódio gratuito”

Escrito por Portal Leo Dias
Rafaella Justus usou as redes sociais para se manifestar sobre os comentários negativos que vem recebendo em seus vídeos. A filha do apresentador Roberto Justus e da empresária Ticiane Pinheiro publicou um desabafo, em que relatou o impacto das mensagens e buscou alertar outras pessoas que passam por situações semelhantes.

“Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária. Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas mesmas. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores”, afirmou Rafaella, ao iniciar o vídeo.

Na sequência, a jovem explicou que alguns dos comentários recentes a fizeram relembrar momentos difíceis do passado. “O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi alguns comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação”, declarou.

Acostumada à exposição desde a infância, Rafaella afirmou que aprendeu a lidar com o lado negativo da fama e das redes sociais. “Eu sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom, o que me ajuda a manter a mente mais aberta. Resolvi fazer esse vídeo também porque sei que não sou a única que passa por isso. Muita gente enfrenta o mesmo, e infelizmente é uma consequência de estar na mídia. Às vezes as coisas fogem um pouco do controle, especialmente aqui, nessa rede”, explicou.

Mesmo diante das críticas, ela disse que também recebe mensagens de carinho e destacou a diferença entre o comportamento virtual e o presencial. “O que acho mais louco é imaginar como essas pessoas agiriam na vida real, se estivessem frente a frente comigo”, afirmou.

Em seguida, completou: “Porque uma coisa é destilar ódio na internet, menosprezar os outros por trás de uma tela; outra, completamente diferente, é estar cara a cara com alguém, sentindo o impacto das próprias palavras. Tenho certeza de que seria muito diferente. A coragem que muita gente tem atrás de um celular desaparece quando é preciso olhar alguém nos olhos.”

Encerrando o vídeo, Rafaella expressou indignação com a propagação de comentários ofensivos e pediu mais empatia nas redes. “E confesso: fico ainda mais brava quando isso acontece com pessoas que eu amo do que comigo mesma. Espero que vocês pensem bem antes de comentar algo que não vai acrescentar nada à vida de vocês. Esse tipo de energia é muito ruim, e eu não desejaria para ninguém. Um beijo, gente. Bom sábado, bom final de semana, e obrigada a todos que me mandam tanto apoio e carinho por aqui. Eu amo vocês”, finalizou.

