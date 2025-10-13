13/10/2025
Rafaella Justus fala sobre aparência e diz se achar bonita: “Única”

A influenciadora Rafaella Justus, de 16 anos, abriu o coração sobre a aparência e afirmou que se acha bonita. Ao responder o questionamento de uma internauta, a jovem afirmou que beleza vai além do que se enxerga e que as atitudes também contam. A famosa, no entanto, admitiu que sofre de algumas “inseguranças”. “Parei de me comparar”, disse.

Rafaella Justus abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Uma seguidora, então, perguntou se a jovem se acha bonita. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus disse que sim e justificou sua resposta. “VERDADE! Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros”, começou.

“Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única. Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem, mas aprender a se olhar com mais carinho muda tudo. Pra mim, beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é!”, completou a famosa.

Rafaella Justus

Rafaella Justus

César Tralli e Rafaella Justus

Ticiane Pinheiro com o marido, Cesar Tralli e a filha, Rafaella Justus

Rafa não segurou a emoção com a surpresa da irmã

Roberto Justus e Rafaella Justus

Procedimentos

Em 2014, Rafaella Justus passou por alguns procedimentos. Na época, ela fez uma rinoplastia e corrigiu um desvio no septo, além de uma cirurgia ortognática para corrigir formações ósseas no queixo, mandíbula e no maxilar. Ela chegou a ser criticada na ocasião por se submeter às operações antes dos 18 anos e desabafou nas redes.

“Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que eu queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida”, afirmou.

Em 2012, Roberto Justus afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que a filha havia passado por um procedimento para corrigir uma estenose crânio-facial, uma malformação óssea do crânio. A doença rara, também conhecida como cranioestenose, é diagnosticada logo após o nascimento.

