Rainha de Bateria, Quitéria Chagas usa look inspirado em Conceição Evaristo na Império Serrano

A Rainha de Bateria da Império Serrano, Quitéria Chagas, promete encantar o público na final do samba-enredo da escola de Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, neste sábad0 (18/10). A atriz usa um figurino inspirado na obra “Macabéa Flor de Mulungu”, de Conceição Evaristo, escritora que será homenageado no enredo da agremiação.

O look assinado por Bellinha Delfim, da Delfim Atelie, é composto de um macaquinho dourado com gola, inteiramente bordado com pedrarias, cristais, strass e búzios que desenham grafismos afro-brasileiros sobre o corpo. No centro, um recorte em tule transparente revela a pele com o contorno bordado remetendo a um colar sagrado, símbolo de proteção e ancestralidade.

Para completar o visual, Quitéria usa um penteado que faz referência direta ao estilo marcante da escritora Conceição Evaristo, homenageada no enredo do Império Serrano para o Carnaval 2026: “Esse figurino é muito especial porque é uma homenagem à importância da Conceição Evaristo no nosso país e no mundo”, avalia a Rainha de Bateria.

“O poder de sua força, literatura e representatividade precisam ser sempre reverenciados. Além disso, a roupa toda também foi feita por uma mulher preta, que é a estilista Belinha Delfim, um talento no samba brasileiro”, finaliza Quitéria.

O Império Serrano definirá o seu samba-enredo para o Carnaval de 2026 neste sábado (18/10), a partir das 22h. O hino oficial embalará o enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”.