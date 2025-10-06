Rainha dos baixinhos? Ana Castela grava 1º programa infantil na TV

06/10/2025
Ana Castela gravou, nesta segunda-feira (6/10), sua estreia como apresentadora! A cantora, de 21 anos, dá o pontapé inicial na nova carreira, na versão especial de Dia das Crianças de um programa infantil. A atração vai ao ar nesta terça-feira (7/10), e promete uma edição ainda mais animada com a nova vertente da estrela musical.

“Hoje eu estou feliz. Estou a cara do ‘Bom Dia e Companhia’. Estou doidinha para gritar ‘PlayStation’. Primeira vez apresentando sozinha. Estou nervosa, mas acho que dou conta”, celebrou a artista, em referência ao bordão que marcou gerações nas manhãs do SBT durante os sorteios na famosa roleta.

Na gravação, Ana Castela convidou o amigo e influenciador Dorico Reis para fazer a entrada do programa. Ela também contou com a presença da “Turminha da Boiadeirinha”, animação inspirada em seu universo sertanejo. O desenho infantil acompanha a vida da “boiadeirinha”, protagonista do desenho e que representa a cantora.

“É algo totalmente novo, e estou muito feliz para mostrar para toda criançada a ‘Turminha da Boiadeirinha’, um desenho que, se Deus quiser, vai dar certo e passar no SBT para vocês. É minha primeira vez, espero que o pessoal do SBT goste da minha apresentação. Me chama mais vezes. Eu estou confiante”, acrescentou a sertaneja.

Por fim, Ana Castela falou sobre as expectativas para os próximos passos da carreira: “A gente está trabalhando bastante agora, acabamos de lançar música, e minha casa acabou de ficar pronta e eu só consegui dormir um ou dois dias nela, porque realmente a agenda está cheia. Estou morando no mesmo condomínio da minha mãe. Tá com bastante trabalho, mas eu só tenho que agradecer mesmo. Graças a Deus dando tudo certo”.

