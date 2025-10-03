03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Rainha e princesa da Expo Fronteira emocionam ao representar Assis Brasil: “Coração cheio de gratidão”

Nataliane e Sandy são coroadas rainha e princesa da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na noite de abertura da Expo Fronteira 2025, realizada em Assis Brasil, a escolha da rainha e da princesa marcou um dos momentos mais aguardados da programação. As jovens Nataliane e Sandy foram coroadas e compartilharam suas impressões sobre a experiência e a responsabilidade de representar o município na festa que reúne Brasil, Bolívia e Peru.

Rainha Nataliane e princesa Sandy celebram conquista no concurso da Expo Fronteira 2025, representando com orgulho Assis Brasil na tríplice fronteira/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Eleita rainha da feira, Nataliane contou que decidiu participar do concurso após incentivo de amigos e familiares. Pecuarista de Cruzeiro do Sul, ela destacou que se sente honrada em levar o título. “Meu coração está cheio de gratidão e alegria, principalmente pelo carinho das crianças e de tantas pessoas que torceram por mim”, afirmou.

Nataliane, rainha, e Sandy, princesa, compartilham emoção e responsabilidade de representar Assis Brasil durante a entrevista na Expo Fronteira 2025/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Já Sandy, escolhida como princesa, ressaltou o apoio da família como fator decisivo para entrar no concurso. Natural de Assis Brasil, ela afirmou que conquistar a faixa foi motivo de celebração entre os familiares. “Foi uma grande honra ter alcançado meu objetivo. Minha família vibrou comigo desde o início e a emoção foi muito grande”, disse.

As representantes da feira também aproveitaram o momento para convidar moradores e visitantes da tríplice fronteira a prestigiarem a programação, que segue até domingo (5), com shows musicais, rodeio, feira agropecuária, artesanato e gastronomia regiona

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost