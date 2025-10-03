Rainha e princesa da Expo Fronteira emocionam ao representar Assis Brasil: “Coração cheio de gratidão”

Na noite de abertura da Expo Fronteira 2025, realizada em Assis Brasil, a escolha da rainha e da princesa marcou um dos momentos mais aguardados da programação. As jovens Nataliane e Sandy foram coroadas e compartilharam suas impressões sobre a experiência e a responsabilidade de representar o município na festa que reúne Brasil, Bolívia e Peru.

Eleita rainha da feira, Nataliane contou que decidiu participar do concurso após incentivo de amigos e familiares. Pecuarista de Cruzeiro do Sul, ela destacou que se sente honrada em levar o título. “Meu coração está cheio de gratidão e alegria, principalmente pelo carinho das crianças e de tantas pessoas que torceram por mim”, afirmou.

Já Sandy, escolhida como princesa, ressaltou o apoio da família como fator decisivo para entrar no concurso. Natural de Assis Brasil, ela afirmou que conquistar a faixa foi motivo de celebração entre os familiares. “Foi uma grande honra ter alcançado meu objetivo. Minha família vibrou comigo desde o início e a emoção foi muito grande”, disse.

As representantes da feira também aproveitaram o momento para convidar moradores e visitantes da tríplice fronteira a prestigiarem a programação, que segue até domingo (5), com shows musicais, rodeio, feira agropecuária, artesanato e gastronomia regiona