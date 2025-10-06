06/10/2025
Rainha! Virginia mostra preparativos para sambar em novo ensaio com a Grande Rio

Virginia Fonseca já tem data marcada pra sambar de novo! Na próxima terça-feira (7/10), a apresentadora deve se jogar no batuque novamente durante o ensaio da bateria da Grande Rio. Nas redes sociais, a Rainha de Bateria mostrou os preparativos, incluindo descoloração e bronze, para reencontrar a comunidade de Duque de Caxias.

Nos stories do Instagram, Virginia, que acaba de retornar de uma breve temporada em Madrid, na Espanha, mostrou que está nos preparativos em sua mansão em Goiânia. Com o apoio de sua equipe, a influenciadora digital fez as unhas, passou por um “banho de lua” para descolorir os pelos, além de renovar o bronzeado para o grande ensaio.

Vale lembrar que a história de Virginia com a escola começou no início do ano, quando ela foi anunciada como Rainha de Bateria, após a saída de Paolla Oliveira do cargo. Em setembro, a influenciadora digital participou da coroação e além de receber as honras de sua antecessora, também mostrou samba no pé pela primeira vez.

Ao portal LeoDias, Virginia declarou ter recebido o convite da Grande Rio de forma aberta e positiva e falou o que acha dos desfiles de carnaval, mesmo sempre tendo sido associada ao universo sertanejo: “Eu acho tudo muito grandioso, muito lindo. Cada um tem sua fé, e eu não vou julgar ninguém, assim como não gostaria de ser julgada”, declarou.

