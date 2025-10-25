25/10/2025
Ramón Díaz admite superioridade do Flu em revés do Internacional

Escrito por Metrópoles
Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, na tarde deste sábado (25/10). O gol foi marcado por Samuel Xavier. Após o revés, Ramón Díaz, treinador do Colorado, afirmou que o time foi dominado.

Leia também

“Nos superaram claramente. Eles mereciam já ganhar nos primeiros minutos. A equipe não se recuperou fisicamente. Tivemos três partidas. E nas condições que estamos, tivemos baixas. Tivemos uma chance e não fizemos, mas eles foram superiores a nós”, disse Ramón Díaz.

No decorrer da coletiva de imprensa, o técnico do Internacional ainda comentou que a equipe colorada precisa ter outro tipo de atitude na continuidade do Campeonato Brasileiro.

“O que gostaria é que a equipe recuperasse o ímpeto, determinação, coragem. Me parece que a equipe não tem encontrado a atitude para encarar esse tipo de jogos. É o que mais trabalharei nesta semana, o anímico. Espero que tenhamos outro tipo de atitude”, comentou.

Agora, o Internacional busca se recuperar na semana seguinte. O clube só volta a jogar no próximo domingo (2/11). Pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, a equipe recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30.

