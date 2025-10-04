Ramón Díaz conquista primeira vitória no comando do Internacional

Em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Botafogo no Beira-Rio e venceu por 2 x 0. Após demitir Roger Machado, a diretoria colorada contratou Ramón Díaz. O argentino conquistou a primeira vitória com o clube gaúcho diante do Glorioso.
Na casa do Colorado, Ramón Díaz fez a terceira partida comandando o Inter. Com uma boa atuação diante do Botafogo, o treinador somou o primeiro triunfo, após gols marcados por Alan Patrick e Vitinho.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Alan Patrick comemorando gol sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro
Ricardo Duarte/SC Internacional2 de 3
Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Ricardo Duarte/SC Internacional3 de 3
Internacional x Botafogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Ricardo Duarte/SC Internacional
O treinador estreou no Internacional fora de casa, em duelo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado saiu na frente do placar, mas empatou em 1 x 1.
Depois, na segunda partida de Ramón Díaz, o Colorado novamente empatou, desta vez com o Corinthians. O técnico não estava em um bom momento. Antes de chegar ao Internacional, ele vinha de um jejum de quatro jogos sem vencer no Campeonato Paraguaio, quando comandava o Olimpia.