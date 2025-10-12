Ramon Dino conquista título inédito no Mr. Olympia 2025

História no fisiculturismo brasileiro. Na madrugada deste domingo (12/10), o brasileiro Ramon Dino conquistou o título inédito no Mr. Olympia ao vencer na categoria Classic Physique. Nenhum outro homem do Brasil havia levantado o troféu de campeão anteriormente. Mike Sommerfeld ficou na 2ª colocação, Terrence Ruffin, em 3º, seguido de Josema Muñoz e Niall Darwen.
Nas redes sociais, Ramon celebrou o feito:
Essa foi a primeira vez que ele ficou no ponto mais alto do pódio. Em sua estreia, em 2021, ficou em 5º lugar. Acabou sendo vice-campeão nos dois anos seguintes, e em 2024 ficou na 4ª colocação.
Além do troféu, Ramon Dino levou para casa um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil).
Antes, o Brasil só havia conquistado títulos no Mr. Olympia na disputa feminina. Na edição deste ano, Natália Coelho foi campeã na modalidade Women’s Physique e Eduarda Bezerra, na Wellness. Ao todo, são 14 títulos conquistado pelas mulheres na história.