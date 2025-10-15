15/10/2025
Ramon Dino é recebido com festa em São Paulo após conquistar o Mr. Olympia

Após conquistar o título do Mr. Olympia no último domingo (12/10), em Las Vegas, Ramon Dino retornou ao Brasil nesta quarta-feira (15/10), e foi recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O campeão da Classic Physique, primeira vitória de um brasileiro na categoria, causou verdadeiro alvoroço entre fãs do fisiculturismo.

Desde as primeiras horas da manhã, torcedores se concentraram na área de desembarque com faixas, bandeiras e instrumentos. O grupo contava com integrantes do “Movimento Verde e Amarelo”, torcida organizada do Brasil.

Ramon chegou ao país acompanhado da esposa, Vitória Viana, e do treinador Fabrício Pacholok. O voo pousou no horário previsto, às 5h30, mas o fisiculturista só apareceu no saguão cerca de uma hora depois, atrasado pelos trâmites da viagem e pelo assédio dos passageiros que o reconheceram.

O retorno teve um toque especial: ao atravessar o portão de desembarque, o novo campeão mundial encontrou os filhos, Ravi, de quatro anos, e Clara, de dois, que o aguardavam o paizão.

Após dois vice-campeonatos e um quarto lugar nas últimas edições (2022, 2023 e 2024), Ramon Dino enfim atingiu o topo do fisiculturismo mundial. Para chegar ao feito, o acreano se preparou nos Estados Unidos por um mês antes da competição, totalmente focado em conquistar o troféu mais cobiçado do esporte.

