20/10/2025
Universo POP
Ramon Dino envia mensagem inspiradora para alunos de escola que estudou em Rio Branco

Campeão mundial de fisiculturismo compartilha vídeo motivacional com estudantes da Escola Elozira dos Santos Thomé

O fisiculturista acreano Ramon Dino, campeão mundial do Mr. Olympia, gravou nesta segunda-feira (20), um vídeo especial para os alunos da Escola Elozira dos Santos Thomé, localizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. A gravação destaca a trajetória do atleta e reforça a importância do estudo aliado à dedicação pessoal.

Saiba mais: Alunos de escola onde Ramon Dino estudou fazem homenagem emocionante em Rio Branco

Ramon Dino gravou vídeo motivacional para alunos da Escola Elozira dos Santos Thomé, destacando a importância dos estudos e da disciplina/Foto: Reprodução

No vídeo, Ramon relembra seu período como estudante da instituição e valoriza o aprendizado adquirido, além das amizades formadas durante os anos escolares. A mensagem tem caráter motivacional e reforça a necessidade de perseguir objetivos com disciplina, sempre mantendo a educação como prioridade.

A iniciativa da escola visa mostrar aos alunos que a superação é possível e que histórias de sucesso podem surgir a partir de qualquer comunidade. A gravação já foi compartilhada nas redes oficiais da instituição, recebendo grande repercussão entre estudantes e professores.

Veja o vídeo:

