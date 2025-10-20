Ramon Dino envia mensagem inspiradora para alunos de escola que estudou em Rio Branco

O fisiculturista acreano Ramon Dino, campeão mundial do Mr. Olympia, gravou nesta segunda-feira (20), um vídeo especial para os alunos da Escola Elozira dos Santos Thomé, localizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. A gravação destaca a trajetória do atleta e reforça a importância do estudo aliado à dedicação pessoal.

No vídeo, Ramon relembra seu período como estudante da instituição e valoriza o aprendizado adquirido, além das amizades formadas durante os anos escolares. A mensagem tem caráter motivacional e reforça a necessidade de perseguir objetivos com disciplina, sempre mantendo a educação como prioridade.

A iniciativa da escola visa mostrar aos alunos que a superação é possível e que histórias de sucesso podem surgir a partir de qualquer comunidade. A gravação já foi compartilhada nas redes oficiais da instituição, recebendo grande repercussão entre estudantes e professores.

Veja o vídeo: