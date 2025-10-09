Ramon Dino posa com CBUM e outros atletas do Mr. Olympia e movimenta redes sociais

O fisiculturista acreano Ramon Dino agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira (9) ao publicar uma foto ao lado de Chris Bumstead (CBUM) e outros competidores do Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA). As imagens mostram o acreano com o outfit oficial da competição, bem como acompanhado da esposa, Vitória Vianna, às vésperas do início do evento mais aguardado do fisiculturismo mundial.

Na legenda, Ramon escreveu:

“Cada dia mais perto do que sonhei. Gratidão a todos que caminharam comigo até aqui.”

A publicação rapidamente viralizou e recebeu milhares de curtidas e comentários de incentivo. “Falta pouco, pra cima Dino!”, escreveu um seguidor. Outro brincou: “O CBUM olhando seu sucessor.”

Ramon Dino está em Las Vegas há dois dias para os preparativos finais antes de subir ao palco na categoria Classic Physique, na qual foi vice-campeão mundial em 2022 e 2023.

Natural de Rio Branco, no Acre, Ramon Rocha Queiroz, de 29 anos, é considerado o maior nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade. Ele já conquistou títulos como o Olympia Amador Brasil 2018, o Muscle Contest Brazil 2021 e o Arnold Classic 2023.

Com o clima de expectativa crescente entre os fãs, o acreano aparece mais confiante do que nunca para disputar o título máximo do fisiculturismo mundial.

Confira a galeria: