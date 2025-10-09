09/10/2025
Ramon Dino posa com CBUM e outros atletas do Mr. Olympia e movimenta redes sociais

Fisiculturista acreano aparece com o uniforme oficial da competição ao lado da esposa, Vitória Vianna, e recebe apoio em massa dos brasileiros em Las Vegas

O fisiculturista acreano Ramon Dino agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira (9) ao publicar uma foto ao lado de Chris Bumstead (CBUM) e outros competidores do Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA). As imagens mostram o acreano com o outfit oficial da competição, bem como acompanhado da esposa, Vitória Vianna, às vésperas do início do evento mais aguardado do fisiculturismo mundial.

Ramon Dino participa da coletiva de imprensa do Mr. Olympia 2025 ao lado de outros atletas da categoria Classic Physique, em Las Vegas/Foto: Reprodução

Na legenda, Ramon escreveu:

“Cada dia mais perto do que sonhei. Gratidão a todos que caminharam comigo até aqui.”

A publicação rapidamente viralizou e recebeu milhares de curtidas e comentários de incentivo. “Falta pouco, pra cima Dino!”, escreveu um seguidor. Outro brincou: “O CBUM olhando seu sucessor.”

Momento de respeito entre campeões: Chris Bumstead, o CBUM, observa Ramon Dino durante a coletiva do Mr. Olympia 2025, em Las Vegas/Foto: Reprodução

Ramon Dino está em Las Vegas há dois dias para os preparativos finais antes de subir ao palco na categoria Classic Physique, na qual foi vice-campeão mundial em 2022 e 2023.

Ramon Dino posa confiante em Las Vegas, pronto para disputar o Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique/Foto: Reprodução

Natural de Rio Branco, no Acre, Ramon Rocha Queiroz, de 29 anos, é considerado o maior nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade. Ele já conquistou títulos como o Olympia Amador Brasil 2018, o Muscle Contest Brazil 2021 e o Arnold Classic 2023.

Ao lado da esposa, Vitória Vianna, Ramon Dino mostra confiança e recebe o carinho dos fãs brasileiros antes de subir ao palco do Mr. Olympia 2025/Foto: Reprodução

Com o clima de expectativa crescente entre os fãs, o acreano aparece mais confiante do que nunca para disputar o título máximo do fisiculturismo mundial.

Confira a galeria:

