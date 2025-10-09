Ramon Dino realiza pesagem e fala em “trazer o título para casa” no Olympia 2025

O fisiculturista acreano Ramon Dino realizou, nesta quinta-feira (9), sua pesagem oficial para o Mr. Olympia 2025, em Las Vegas (EUA). O atleta, de 30 anos, chega à competição como um dos grandes favoritos ao título da categoria Classic Physique, que neste ano não contará com o multicampeão Chris Bumstead, aposentado no início da temporada.

Durante a pesagem, Ramon foi entrevistado pelo árbitro e diretor da Olympia TV, Terrick El Guindy, e demonstrou confiança na reta final da preparação.

“Já estava tranquilo antes de vir, porque eu tinha quase certeza que isso ia dar certo. No final, deu certo. O trabalho está sendo concluído. Falta um pouquinho para o final agora”, destacou o acreano.

Ramon também deixou uma mensagem aos brasileiros: “Agradecer a Deus e ao público que acompanha a gente. Continuem torcendo, que falta muito pouco para a gente trazer esse título para casa”, diss

Com a aposentadoria de Bumstead, o trono da Classic Physique, considerada a divisão mais tradicional do fisiculturismo mundial, está vago, e Ramon surge como o principal candidato a conquistar o primeiro título masculino da história para o Brasil.

Depois de dois vice-campeonatos consecutivos (2022 e 2023) e um quarto lugar em 2024, o atleta reformulou toda a preparação. Ele trocou de equipe técnica e passou a ser treinado por Fabrício Pacholok, buscando apresentar um físico ainda mais simétrico, denso e equilibrado, características fundamentais da Classic Physique, inspirada na “era de ouro” do bodybuilding.

A 61ª edição do Mr. Olympia acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, reunindo 59 atletas brasileiros entre as categorias masculinas e femininas. As disputas da Classic Physique estão marcadas para os dias 10 e 11, quando Ramon Dino voltará ao palco em busca da consagração e do título mais desejado do fisiculturismo mundial.