Ramon Menezes é demitido da Seleção Sub-20 após vexame em Mundial

Após o vexame no Mundial Sub-20, Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira Sub-20. O desligamento foi anunciado neste domingo (5/10), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota publicada no Instagram.
“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui”, diz o comunicado.
Na sequência, a Confederação comentou sobre o trabalho de Ramon. “A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal”, destaca.
Por fim, a CBF desejou sucesso a Ramon nos próximos desafios profissionais do técnico. “Reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas”, completou.
No último sábado (4/10), a Seleção Brasileira perdeu para a Espanha e foi eliminada do Mundial Sub-20 ainda na fase de grupo. Foi a primeira vez que o Brasil na fase inicial da competição.
