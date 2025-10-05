05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Ramon Menezes é demitido da Seleção Sub-20 após vexame em Mundial

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ramon-menezes-e-demitido-da-selecao-sub-20-apos-vexame-em-mundial

Após o vexame no Mundial Sub-20, Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira Sub-20. O desligamento foi anunciado neste domingo (5/10), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota publicada no Instagram.

“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui”, diz o comunicado.

Leia também

Na sequência, a Confederação comentou sobre o trabalho de Ramon. “A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal”, destaca.

Por fim, a CBF desejou sucesso a Ramon nos próximos desafios profissionais do técnico. “Reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas”, completou.

No último sábado (4/10), a Seleção Brasileira perdeu para a Espanha e foi eliminada do Mundial Sub-20 ainda na fase de grupo. Foi a primeira vez que o Brasil na fase inicial da competição.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost