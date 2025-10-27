27/10/2025
Universo POP
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque

Ranking elege bairro da Liberdade um dos 25 melhores destinos do mundo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ranking-elege-bairro-da-liberdade-um-dos-25-melhores-destinos-do-mundo

O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, foi classificado como um dos 25 melhores destinos de viagem do mundo para 2026, segundo o ranking internacional Best in Travel, da revista Lonely Planet.

O ranking classifica distritos de diferentes continentes. A Liberdade é o único representante brasileiro, ganhando o selo de “melhor cruzamento entre a cultura e a gastronomia”.

Leia também

A publicação também destacou que o bairro se destaca por seu ambiente vibrante e a comunidade japonesa acolhedora, com “restaurantes que servem o melhor ramen fora de Tóquio”. A Feira da Liberdade e o Museu Histórico da Imigração Japonesa também foram citados, além da Capela dos Aflitos.

Segundo o governo de São Paulo, a Liberdade é o reduto da maior comunidade japonesa fora do Japão. “O bairro é um patrimônio não apenas de São Paulo, mas de todos os brasileiros e japoneses que chegaram há mais de 100 anos e contribuíram para o desenvolvimento desta capital pujante”, diz o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost