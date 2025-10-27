ranking-elege-bairro-da-liberdade-um-dos-25-melhores-destinos-do-mundo

O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, foi classificado como um dos 25 melhores destinos de viagem do mundo para 2026, segundo o ranking internacional Best in Travel, da revista Lonely Planet.

O ranking classifica distritos de diferentes continentes. A Liberdade é o único representante brasileiro, ganhando o selo de “melhor cruzamento entre a cultura e a gastronomia”.

A publicação também destacou que o bairro se destaca por seu ambiente vibrante e a comunidade japonesa acolhedora, com “restaurantes que servem o melhor ramen fora de Tóquio”. A Feira da Liberdade e o Museu Histórico da Imigração Japonesa também foram citados, além da Capela dos Aflitos.

Segundo o governo de São Paulo, a Liberdade é o reduto da maior comunidade japonesa fora do Japão. “O bairro é um patrimônio não apenas de São Paulo, mas de todos os brasileiros e japoneses que chegaram há mais de 100 anos e contribuíram para o desenvolvimento desta capital pujante”, diz o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.