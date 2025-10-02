Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Na manhã desta quinta-feira (2/10), Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado às pressas no Hospital DF Star, em Brasília. Em nota oficial, a unidade informou que o cantor apresentou sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Nas redes sociais, a assessoria do artista confirmou a suspeita de intoxicação por metanol.
Em nota enviada ao portal LeoDias, o hospital informou que o cantor já está em tratamento: “Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, declararam.
Nas redes sociais, equipe do artista confirmou a suspeita de intoxicação: “O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”, afirmaram. Por fim, informaram ainda que a agenda de shows para este fim de semana será remarcada e o artista está “fora de risco iminente”.