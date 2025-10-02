02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rapper-hungria-e-internado-com-suspeita-de-intoxicacao-por-metanol

Na manhã desta quinta-feira (2/10), Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado às pressas no Hospital DF Star, em Brasília. Em nota oficial, a unidade informou que o cantor apresentou sintomas como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Nas redes sociais, a assessoria do artista confirmou a suspeita de intoxicação por metanol.

Em nota enviada ao portal LeoDias, o hospital informou que o cantor já está em tratamento: “Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, declararam.

Veja as fotos

Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias
Leo Dias

Leia Também

Nas redes sociais, equipe do artista confirmou a suspeita de intoxicação: “O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”, afirmaram. Por fim, informaram ainda que a agenda de shows para este fim de semana será remarcada e o artista está “fora de risco iminente”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost